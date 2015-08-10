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    Кононов: «В концовке у нас было полное преимущество»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов высказал мнение о прошедшем матче 4-го тура чемпионата России против «Кубани».


    «Игра была равная, дерби, никто не хотел уступать. Нам не хватило в первом тайме скорости, которая должна быть в атаке в первую очередь. Во втором тайме с выходом Перейры и Лаборде мы получили больше атак, начали больше играть вперед. Соответственно, "Кубани" было тяжело сдерживать наши атаки, мы более грамотно начали играть в отборе. В концовке матча у нас было полное преимущество. Дерби получилось, наверное, не таким интересным, как раньше, но такое же напряженное. У нас опять перепады в игре, дело в психологии. Но и в тренировочном процессе, видимо, что-то идет не так. Да, Федор Смолов забил первый мяч в сезоне, но не надо переходить на личности, мы коллектив. Чем сложнее трудности, тем сильнее мы будем, когда выйдем из них».

    Напомним, в итоге встреча завершилась со счетом 1:1.

    Источник: Р-Спорт

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    10.08.2015 22:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -2

      Саня 01 10 августа 2015, 23:02

      Кононов; А в первом тайме мы с....ли!!!

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      Рейтинг: +10

      тебенепобедить > Саня 01 11 августа 2015, 00:01

      че вместе были ых

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