Кононов: «В концовке у нас было полное преимущество»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов высказал мнение о прошедшем матче 4-го тура чемпионата России против «Кубани».



«Игра была равная, дерби, никто не хотел уступать. Нам не хватило в первом тайме скорости, которая должна быть в атаке в первую очередь. Во втором тайме с выходом Перейры и Лаборде мы получили больше атак, начали больше играть вперед. Соответственно, «Кубани» было тяжело сдерживать наши атаки, мы более грамотно начали играть в отборе. В концовке матча у нас было полное преимущество. Дерби получилось, наверное, не таким интересным, как раньше, но такое же напряженное. У нас опять перепады в игре, дело в психологии. Но и в тренировочном процессе, видимо, что-то идет не так. Да, Федор Смолов забил первый мяч в сезоне, но не надо переходить на личности, мы коллектив. Чем сложнее трудности, тем сильнее мы будем, когда выйдем из них».