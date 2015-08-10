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    Думбия вернулся в ЦСКА

    Московский ЦСКА объявил о переходе нападающего «Ромы» Сейду Думбия.


    Как сообщил официальный Twitter клуба, ивуарийский форвард будет выступать за армейцев до конца нынешнего года, после чего договор аренды между командами может быть продлен до конца сезона.

    Ожидается, что Сейду сможет помочь ЦСКА уже в предстоящих матчах Лиги чемпионов против португальского «Спортинга».

    Напомним, Думбия выступал за «армейцев» с января 2010 по январь 2015 года и в 129 матчах забил 84 мяча, после чего перешел в «Рому».




    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2015 21:55
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 11 августа 2015, 12:03

      Если опять травмироваться не будет то поможет

      0
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      Рейтинг: +10

      Naimanshera 11 августа 2015, 11:52

      Вряд ли поможет против грозного соперника спортинга

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      cubuk 11 августа 2015, 11:22

      Радует!!!!

      0
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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 11 августа 2015, 11:21

      уже хочется посмотреть его в деле !!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +12

      Katt 11 августа 2015, 10:55

      ЭТО ПОБЕДА!

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 11 августа 2015, 10:54

      Пользователь "Premium", обращаюсь к тебе. Ты сперва мои комментарии прочитай, а потом пиши, написал какую-то хрень, причем здесь "взяли за копейки"?, я разве про это писал?? Дурачок!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 11 августа 2015, 10:49

      ?

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      Рейтинг: +11

      korba(D) 11 августа 2015, 10:44

      Рад! С возвращением ,-)

      0
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      Рейтинг: +20

      ХАБЕЗ 11 августа 2015, 10:31

      спартачи задергались))))

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      Рейтинг: +73

      7582145698 11 августа 2015, 10:28

      Может его в Роме испортили и вернули бракованного, надо проверить!

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