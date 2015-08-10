Думбия вернулся в ЦСКА

Московский ЦСКА объявил о переходе нападающего «Ромы» Сейду Думбия.

Как сообщил официальный Twitter клуба, ивуарийский форвард будет выступать за армейцев до конца нынешнего года, после чего договор аренды между командами может быть продлен до конца сезона.Ожидается, что Сейду сможет помочь ЦСКА уже в предстоящих матчах Лиги чемпионов против португальского «Спортинга».Напомним, Думбия выступал за «армейцев» с января 2010 по январь 2015 года и в 129 матчах забил 84 мяча, после чего перешел в «Рому».