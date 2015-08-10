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    Думбия вернулся в ЦСКА

    Московский ЦСКА объявил о переходе нападающего «Ромы» Сейду Думбия.


    Как сообщил официальный Twitter клуба, ивуарийский форвард будет выступать за армейцев до конца нынешнего года, после чего договор аренды между командами может быть продлен до конца сезона.

    Ожидается, что Сейду сможет помочь ЦСКА уже в предстоящих матчах Лиги чемпионов против португальского «Спортинга».

    Напомним, Думбия выступал за «армейцев» с января 2010 по январь 2015 года и в 129 матчах забил 84 мяча, после чего перешел в «Рому».




    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2015 21:55
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    Комментарии (52)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ХАБЕЗ
    1439278289
    спартачи задергались))))
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    korba(D)
    1439279072
    Рад! С возвращением ,-)
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    Nesterenko
    1439279363
    ?
    Ответить
    Nesterenko
    1439279675
    Пользователь "Premium", обращаюсь к тебе. Ты сперва мои комментарии прочитай, а потом пиши, написал какую-то хрень, причем здесь "взяли за копейки"?, я разве про это писал?? Дурачок!
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    Katt
    1439279705
    ЭТО ПОБЕДА!
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    бомбардирушка
    1439281291
    уже хочется посмотреть его в деле !!!!!!!
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    cubuk
    1439281358
    Радует!!!!
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    Naimanshera
    1439283131
    Вряд ли поможет против грозного соперника спортинга
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    rifcenter вернулся
    1439283831
    Если опять травмироваться не будет то поможет
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    ologreds
    1694997429
    numo438515
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