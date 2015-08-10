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    ФНЛ. «Газовик» вышел в лидеры первенства, «Торпедо» Карпина впервые пропустило

    Оренбургский «Газовик» разгромил тульский «Арсенал» в выездном матче 6-го тура ФНЛ.


    Гости отправили в сетку ворот «канониров» три безответных мяча, что позволило оренбуржцам возглавить турнирную таблицу первенства.

    Армавирское «Торпедо» прервало свою рекордную ничейную серию. На этот раз команда Валерия Карпина в гостях с минимальным счетом уступило нижегородской «Волге».

    В еще одной встрече дня «Факел» дома уступил «Енисею».

    Первенство ФНЛ. 6-й тур

    Голы: 0:1 - Делькин, 24. 0:2 - Парняков, 35. 0:3 - Шогенов, 85 (с пенальти).

    Гол: 0:1 - Лешонок, 58.

    Гол: 1:0 - Леандро, 51 (с пенальти).

    Удаление: Гарбуз, 78 («Волга»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2015 20:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +27

      uran102 11 августа 2015, 03:11

      во как рекорд сорвался...армавир попустил...

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      Рейтинг: +305

      Shamil79 10 августа 2015, 22:26

      Торпедо...жаль!!!!!!!!! не удержали

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 10 августа 2015, 21:50

      Газпром рулит!

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      Рейтинг: +65

      komandos99 10 августа 2015, 21:46

      Армавир только с пеналя пропустил

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 10 августа 2015, 21:15

      Газовик молодцы, в ПЛ может быть выйдут.

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