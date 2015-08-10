ФНЛ. «Газовик» вышел в лидеры первенства, «Торпедо» Карпина впервые пропустило

Оренбургский «Газовик» разгромил тульский «Арсенал» в выездном матче 6-го тура ФНЛ.
Гости отправили в сетку ворот «канониров» три безответных мяча, что позволило оренбуржцам возглавить турнирную таблицу первенства.
Армавирское «Торпедо» прервало свою рекордную ничейную серию. На этот раз команда Валерия Карпина в гостях с минимальным счетом уступило нижегородской «Волге».
В еще одной встрече дня «Факел» дома уступил «Енисею».
Первенство ФНЛ. 6-й тур
Голы: 0:1 – Делькин, 24. 0:2 – Парняков, 35. 0:3 – Шогенов, 85 (с пенальти).
Гол: 0:1 – Лешонок, 58.
Гол: 1:0 – Леандро, 51 (с пенальти).
Удаление: Гарбуз, 78 («Волга»).