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    • ФНЛ. «Газовик» вышел в лидеры первенства, «Торпедо» Карпина впервые пропустило

    ФНЛ. «Газовик» вышел в лидеры первенства, «Торпедо» Карпина впервые пропустило

    Оренбургский «Газовик» разгромил тульский «Арсенал» в выездном матче 6-го тура ФНЛ.


    Гости отправили в сетку ворот «канониров» три безответных мяча, что позволило оренбуржцам возглавить турнирную таблицу первенства.

    Армавирское «Торпедо» прервало свою рекордную ничейную серию. На этот раз команда Валерия Карпина в гостях с минимальным счетом уступило нижегородской «Волге».

    В еще одной встрече дня «Факел» дома уступил «Енисею».

    Первенство ФНЛ. 6-й тур

    Голы: 0:1 – Делькин, 24. 0:2 – Парняков, 35. 0:3 – Шогенов, 85 (с пенальти).

    Гол: 0:1 – Лешонок, 58.

    Гол: 1:0 – Леандро, 51 (с пенальти).

    Удаление: Гарбуз, 78 («Волга»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2015 20:58
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    Комментарии (6)
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    Caesar555
    1439230545
    Газовик молодцы, в ПЛ может быть выйдут.
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    komandos99
    1439232381
    Армавир только с пеналя пропустил
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    Старый Пью
    1439232631
    Газпром рулит!
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    Shamil79
    1439234802
    Торпедо...жаль!!!!!!!!! не удержали
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    uran102
    1439251867
    во как рекорд сорвался...армавир попустил...
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    ologreds
    1694997431
    numo438508
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