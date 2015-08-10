Диарра выплатит «Локомотиву» внушительную компенсацию

ФИФА обязала полузащитника «Марселя» Лассана Диарра заплатить 10,5 миллиона евро московскому «Локомотиву». Игрок подал апелляцию, после рассмотрения которой решение станет окончательным.

«Согласно вердикту палаты по решению споров ФИФА от 18 мая 2015 года, компенсация, которую футболист должен выплатить российскому клубу, составляет 10,5 миллионов евро. К игроку не было применено никаких спортивных санкций.

Футболист воспользовался своим правом подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Производство по данному делу пока не возобновилось. Таким образом, вынесенное палатой по разрешению споров решение не является окончательным», — сообщили в ФИФА.