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    Колыванов: «Зениту» повезло, но везет сильнейшему»

    Главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов дал комментарий после поединка четвертого тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:1).

    «Разумеется, у соперника очень сильные игроки. Против них мы старались, бились. В первом тайме получилось действовать низом, играть в футбол. Во второй половине были вынужденные замены с нашей стороны. Такие поединки следует выдерживать на зубах. В конце не повезло немного, но везет сильнейшему. Гости имели больше моментов, чем мы. Александра Кацалапова поменял из-за небольшого повреждения», - рассказал наставник.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    09.08.2015 18:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11

      Zenit34 9 августа 2015, 23:04

      Уфа понравилась, Организовано, по делу. Удачи Колыванову!

      0
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 9 августа 2015, 21:15

      Не повезло,а отскочили,.

      0
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      Рейтинг: +11

      Рубuновый Дракон 9 августа 2015, 18:44

      Удачи команде Колыванова, Уфа хорошо смотрится.

      0
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      Рейтинг: +6002

      GoldPlayFIFARus9 9 августа 2015, 18:30

      Повезло?
      Статистика ударов:
      Зенит - 20(5)
      Уфа - 5(1)

      0
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      Рейтинг: +40

      vovinho11 > GoldPlayFIFARus9 9 августа 2015, 23:37

      На 4 удара в створ больше. и что?

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      Рейтинг: +11

      Валидол 9 августа 2015, 18:26

      держались они блин , конечно все только в защите стояли и во втором тайме пару атак было и все , я считаю уфа играла позорна

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 9 августа 2015, 18:16

      Достойно держится в неприятной ситуации. Удачи Колыванову.

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