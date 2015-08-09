«Арсенал» не оставляет попыток приобрести Бензема

«Арсенал» по-прежнему намерен приобрести нападающего «Реала» Карима Бензема. Главный тренер «канониров» Арсен Венгер получил разрешение от руководства клуба на покупку форварда за рекордную сумму.



Отмечается, что лондонцы готовы заплатить за Бензема 45 миллионов фунтов и сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды.Ранее главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес заявил, что Бензема останется в команде.