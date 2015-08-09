«Арсенал» не оставляет попыток приобрести Бензема

Всё-таки, играя за Реал, по крайней мере, в тех матчах, которые я видел, Бензема не показался мне выдающимся форвардом. Но ведь и Жиру тоже не супер гигант атакующих действий. Да, и тот и другой умеют забивать, конечно, но не так стабильно и не так много, как хотелось бы. Хотя, клин клином выбивают. Ну, а на самом деле, было бы интересно увидеть их в парной игре на острие атаки Арса, может быть, что-нибудь гениальное и сообразили бы два француза.
«Арсенал» по-прежнему намерен приобрести нападающего «Реала» Карима Бензема. Главный тренер «канониров» Арсен Венгер получил разрешение от руководства клуба на покупку форварда за рекордную сумму.
Отмечается, что лондонцы готовы заплатить за Бензема 45 миллионов фунтов и сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды.Ранее главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес заявил, что Бензема останется в команде.