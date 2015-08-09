Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Арсенал» не оставляет попыток приобрести Бензема

    «Арсенал» по-прежнему намерен приобрести нападающего «Реала» Карима Бензема. Главный тренер «канониров» Арсен Венгер получил разрешение от руководства клуба на покупку форварда за рекордную сумму.


    Отмечается, что лондонцы готовы заплатить за Бензема 45 миллионов фунтов и сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды.Ранее главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес заявил, что Бензема останется в команде.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2015 06:33
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      KryptoN 9 августа 2015, 19:44

      Всё-таки, играя за Реал, по крайней мере, в тех матчах, которые я видел, Бензема не показался мне выдающимся форвардом. Но ведь и Жиру тоже не супер гигант атакующих действий. Да, и тот и другой умеют забивать, конечно, но не так стабильно и не так много, как хотелось бы. Хотя, клин клином выбивают. Ну, а на самом деле, было бы интересно увидеть их в парной игре на острие атаки Арса, может быть, что-нибудь гениальное и сообразили бы два француза.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      caravanbashi 9 августа 2015, 09:53

      Жаль, конечно что не Дима, но все же Бензин тоже на что-то сгодится и в тройке Озил-Санчес-Бенз сможет сыграть позитивную роль.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 9 августа 2015, 09:25

      Жиру ничем не хуже.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 9 августа 2015, 08:38

      да, утка. Во-первый, пишут что Перес любит Бензема как любимчика, и во-вторых, если дать ему топ зарплату в клубе - сразу Озил и Санчес начнут ныть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      P4ELINE 9 августа 2015, 08:24

      Арсенал оставь лучше. Одумайся. Не покупай это полено еще и за такую сумму

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11