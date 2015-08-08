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АПЛ. «Челси» начал защиту титула с ничьей

8 августа 2015, 21:25
20

«Челси» довольствовался лишь ничьей с «Суонси» в матче первого тура английской Премьер-лиги. Подопечные Жозе Моуринью провели более получаса игры в меньшинстве после удаления голкипера Тибо Куртуа, заменивший его Асмир Бегович не смог отбить пенальти.

За оставшееся время чемпионы Англии так и не сумели склонить чашу весов в свою пользу.
8 августа. Лондон. «Стэмфорд Бридж»
Челси (Лондон) – Суонси – 2:2 (2:1) Текстовая трансляция матча
Голы: 1:0 –Оскар, 23; 1:1 – Айю, 29; 2:1 – Фернандес, 30 (в свои ворота); 2:2 – Гомис, 55 (с пенальти).
Челси: Куртуа, Иванович, Терри, Кэйхилл, Аспиликуэта, Матич, Фабрегас (Зума, 76), Оскар (Бегович, 54), Виллиан (Фалькао, 84), Азар, Диего Коста.

Суонси: Фабианьски, Уильямс, Фернандес, Тэйлор, Нотон, Сигурдссон, Ки Сон Ен (Корк, 41), Айю, Шелви, Монтеро (Раутледж, 71), Гомис (Эдер, 79).

Предупреждения: Шелви, 18; Корк, 45; Терри, 54.
Удаление: Куртуа, 52.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Англия Челси Суонси
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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the Lord
1439059921
Очень хотел увидеть победу Суонси. Что они вытворяли с обороной Челси.
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Ele13
1439060035
Потрясающий матч. Вот так и надо начинать. Суонси молодцы, дрались на равных. Не побоялись чемпиона!
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DANTE 007
1439060471
что можно сказать относительно матча, голубой автобус, просто обделался в штаны. Опять трусливая убогая тактика этого автобуса никчему не привела, короче высер абрамки в очередной раз опозорился. Отскочили можно сказать. Соунси более чем заслужил победу. А для члинси эта ничья сравни победе)))
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y-ago
1439060888
Матч удался на славу! Челси должен был выигрывать, а Куртуа, конечно, не должен был фолить...Но, таков футбол!...А Суонси просто молодцы
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Grelas
1439060958
Какая приятная неожиданность:-)
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demir301
1439061456
Защита Челси уже совсем не та!Удручающе выглядели сегодня!!!
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Killofwrath
1439066209
Челси дно прост
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starche
1439071211
Хорошее начало абрамовских пенсионеров, ждем поражений.
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iiiiiws
1439119326
аисты молоца, не сбавляйте
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oleg soldat
1439160471
Челси чемпион и относитесь соответственно его статуса а ...... Не мешки тамкать
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