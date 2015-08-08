АПЛ. «Челси» начал защиту титула с ничьей

«Челси» довольствовался лишь ничьей с «Суонси» в матче первого тура английской Премьер-лиги. Подопечные Жозе Моуринью провели более получаса игры в меньшинстве после удаления голкипера Тибо Куртуа, заменивший его Асмир Бегович не смог отбить пенальти.



За оставшееся время чемпионы Англии так и не сумели склонить чашу весов в свою пользу.

8 августа. Лондон. «Стэмфорд Бридж»



Челси (Лондон) – Суонси – 2:2 (2:1) Текстовая трансляция матча



Голы: 1:0 –Оскар, 23; 1:1 – Айю, 29; 2:1 – Фернандес, 30 (в свои ворота); 2:2 – Гомис, 55 (с пенальти).

Челси: Куртуа, Иванович, Терри, Кэйхилл, Аспиликуэта, Матич, Фабрегас (Зума, 76), Оскар (Бегович, 54), Виллиан (Фалькао, 84), Азар, Диего Коста.

Суонси: Фабианьски, Уильямс, Фернандес, Тэйлор, Нотон, Сигурдссон, Ки Сон Ен (Корк, 41), Айю, Шелви, Монтеро (Раутледж, 71), Гомис (Эдер, 79).



Предупреждения: Шелви, 18; Корк, 45; Терри, 54.



Удаление: Куртуа, 52.