Тухель: «Мхитаряна можно брать в пример»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против австрийского «Вольфсбергера» (5:0) отметил важность для команды армянского хавбека Генриха Мхитаряна.

«Этот игрок — настоящий профессионал, его можно ставить в пример. Отрадно, что он есть в моем распоряжении. Мхитарян абсолютно грамотно раскрывает свой талант. Что касается игры против «Вольфсбергера», то вторая половина нам удалась больше, так как мы вовремя перестроились. «Боруссия» действовала на приличных скоростях, создала немало моментов. До перерыва же к игровой дисциплине были вопросов», - поведал наставник.