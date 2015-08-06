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    Генич: «Иногда думаешь: «Да пошли вы в задницу со своими прогнозами, больше ничего советовать не буду»

    Спортивный комментатор Константин Генич в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал о своем отношении к букмекерам и ставкам.

    «Я стал гораздо реже ставить сам, чем давать прогнозы. Как правило, я просто ставлю сам то, что предлагаю читателям. Иногда бывают удачные серии, иногда нет. Я ведь не знаю, кто на какие суммы играет. Кто-то может поставить миллион, послушав Генича, а потом будет меня разыскивать. Поэтому я сразу предупреждаю, что я не сливаю договорные матчи. Это исключительно мое мнение, как будут развиваться события. И очень приятно, когда после выигрышной ставки начинают хвалить: «Спасибо, бог-прогнозист!». А когда проигрываешь, сразу обвиняют, что «играю в контору». Хотя, по-моему, это ересь. Но, к сожалению, люди, которые этим увлекаются, часто не хотят думать своей головой. Я ведь только даю набросок, а человек может не соглашаться, может, у него другие аргументы. И когда начинают полоскать, честно говоря, иногда думаешь: «Да пошли вы в задницу со своими прогнозами, больше ничего советовать не буду». Но это быстро проходит», - отметил комментатор.
    Полностью интервью с Константином Геничем можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2015 19:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 6 августа 2015, 22:19

      Разговорился. Хотя работа у них такая, за разговоры деньги получать.

      0
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 20:16

      не психую, в Багдаде Всё спокойно

      1
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      Рейтинг: -100

      серИт 6 августа 2015, 20:03

      чето разошелся

      0
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