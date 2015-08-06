Генич: «Иногда думаешь: «Да пошли вы в задницу со своими прогнозами, больше ничего советовать не буду»

Спортивный комментатор Константин Генич в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал о своем отношении к букмекерам и ставкам.





«Я стал гораздо реже ставить сам, чем давать прогнозы. Как правило, я просто ставлю сам то, что предлагаю читателям. Иногда бывают удачные серии, иногда нет. Я ведь не знаю, кто на какие суммы играет. Кто-то может поставить миллион, послушав Генича, а потом будет меня разыскивать. Поэтому я сразу предупреждаю, что я не сливаю договорные матчи. Это исключительно мое мнение, как будут развиваться события. И очень приятно, когда после выигрышной ставки начинают хвалить: «Спасибо, бог-прогнозист!». А когда проигрываешь, сразу обвиняют, что «играю в контору». Хотя, по-моему, это ересь. Но, к сожалению, люди, которые этим увлекаются, часто не хотят думать своей головой. Я ведь только даю набросок, а человек может не соглашаться, может, у него другие аргументы. И когда начинают полоскать, честно говоря, иногда думаешь: «Да пошли вы в задницу со своими прогнозами, больше ничего советовать не буду». Но это быстро проходит», - отметил комментатор.

