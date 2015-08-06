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    • Генич: «Иногда думаешь: «Да пошли вы в задницу со своими прогнозами, больше ничего советовать не буду»

    Генич: «Иногда думаешь: «Да пошли вы в задницу со своими прогнозами, больше ничего советовать не буду»

    Спортивный комментатор Константин Генич в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал о своем отношении к букмекерам и ставкам.

    «Я стал гораздо реже ставить сам, чем давать прогнозы. Как правило, я просто ставлю сам то, что предлагаю читателям. Иногда бывают удачные серии, иногда нет. Я ведь не знаю, кто на какие суммы играет. Кто-то может поставить миллион, послушав Генича, а потом будет меня разыскивать. Поэтому я сразу предупреждаю, что я не сливаю договорные матчи. Это исключительно мое мнение, как будут развиваться события. И очень приятно, когда после выигрышной ставки начинают хвалить: «Спасибо, бог-прогнозист!». А когда проигрываешь, сразу обвиняют, что «играю в контору». Хотя, по-моему, это ересь. Но, к сожалению, люди, которые этим увлекаются, часто не хотят думать своей головой. Я ведь только даю набросок, а человек может не соглашаться, может, у него другие аргументы. И когда начинают полоскать, честно говоря, иногда думаешь: «Да пошли вы в задницу со своими прогнозами, больше ничего советовать не буду». Но это быстро проходит», – отметил комментатор.
    Полностью интервью с Константином Геничем можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2015 19:58
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    Комментарии (4)
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    серИт
    1438880622
    чето разошелся
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    3eмлянин
    1438881378
    не психую, в Багдаде Всё спокойно
    Ответить
    SchwarzGelben BVB
    1438888752
    Разговорился. Хотя работа у них такая, за разговоры деньги получать.
    Ответить
    ologreds
    1694997460
    numo438033
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