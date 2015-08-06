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    • Генич: «Обязательно попробую новую игру FIFA, но опцию комментатора отключу»

    Генич: «Обязательно попробую новую игру FIFA, но опцию комментатора отключу»

    Спортивный комментатор Константин Генич в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» признался, что не является большим любителем футбольных компьютерных игр.

    «Раньше играл, но меня нельзя назвать поклонником симуляторов и компьютерных игр. Бывало, что я на сборах с ребятами сидел и поигрывал, на компьютере у меня «НХЛ» была. Мне очень нравилось ее оформление, особенно заставка: «ЕА Sports: it's in the game». Плюс мне любопытно было просто скачать игру, чтобы посмотреть, как менялось все графически. Честно признаюсь, в хоккей мне всегда нравилось больше играть, чем в футбол, но в «ФИФУ 16» попробую обязательно. Наверное, при этом я отключу опцию комментатора.
    Я не люблю себя переслушивать, смотреть потом матчи со своим комментарием. Я к себе отношусь достаточно скептически и требовательно. А если я еще буду плохо играть, у меня будет что-то не получаться, и комментатор меня будет добивать, то боюсь, Генич войдет в список самых ненавистных репортеров, и я в «Твиттере» напишу «Генича на помойку», – сказал Константин Генич.
    Полностью интервью с Константином Геничем можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2015 18:03
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    satybaldyev_sergey
    1438874582
    и я в "Твиттере" напишу "Генича на помойку", - сказал Константин Генич. хахах.. юморист
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    3eмлянин
    1438877777
    Ну Успехов :~))
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    Nilmar-Spartak
    1438879003
    Да и правильно, кто вообще с комментаторами в фифа играет?!
    Ответить
    Serjinho
    1438883354
    генич - единственный адекватный комментатор на нтв+. если уж генича на помойку, то можно всю лигу-тв вместе с ним выносить
    Ответить
    siberon
    1438884799
    Честно и откровенно, от души.
    Ответить
    ВИЛы
    1438886170
    Тааищи, плохо что ёпции с ойловым нет! Она вейнула бы нас во въемена пейвой буйжуазной еволюции. Эх, было въемечко...
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    borsch123
    1438891396
    Позитивный комментатор,любит пошутить.Не унылое Г, как многие.
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    Killofwrath
    1438893844
    Генич и Стогниенко - топ комментаторы)
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    ologreds
    1694997462
    numo438017
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