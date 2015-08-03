Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сальваторе Боккетти: «Не чувствовал доверия со стороны Якина, поэтому и ушел в «Милан»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о причинах своего ухода из московской команды в аренду в «Милан». Игрок отметил, что не чувствовал доверия со стороны главного тренра команды Мурата Якина.

    «Каким запомнился Мурат Якин? Как вам ответить... Я работал с ним только шесть месяцев. А что случилось потом, все знают.

    Многие футболисты зимой покинули команду - Широков, Тино Коста, Дзюба, я. Если ведущие игроки уходят, то тренер как минимум не против. Ведь в обратном случае он бы сказал: “Вы мне нужны, не уезжайте”. И донес бы свою позицию до руководства. Однако этого не случилось. Я понял, что доверия со стороны Якина нет, и ушел.

    «Милан» - Это великий клуб. Но понимаете, главное в этой истории то, что я не играл в «Спартаке». Если бы выходил постоянно на поле - не захотел бы никуда уходить. Каждый футболист желает быть нужным своей команде. А поскольку я не чувствовал в тот момент доверия тренера, то ответил согласием на предложение «Милана», - рассказал Боккетти в интервью «Спорт-Экспрессу»

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2015 07:46
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1369

      makkie 3 августа 2015, 11:08

      Сальва потихоньку набирает форму, уже видны проблески его лучшей игры.
      Но еще работать и работать, сыгрываться с Тасчи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Петр19 3 августа 2015, 10:34

      Правильно сделал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 09:55

      Правильно сделал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 3 августа 2015, 09:36

      играй теперь Димон на тебя надеяться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      ГУБДЕН-05 3 августа 2015, 08:39

      Будь здоров

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11