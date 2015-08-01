Вернблум: «По приколу купил лошадь»

Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум поведал о том, что он приобрел лошадь. Напомним, что в среде болельщиков за ЦСКА закрепилось прозвище «кони».

«По приколу купил лошадь с тремя друзьями: один сейчас играет в Китае, другой - по-прежнему в «Гетеборге», еще один - в «Сампдории». Ну что сказать? У нас появился лишний повод для посиделок. Очень хотелось, чтобы было что-то, что нас объединяло. В крайнем случае сделаем из нее гамбургер», — рассказал полузащитник ЦСКА.