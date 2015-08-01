РФПЛ. «Амкар» обыграл «Крылья Советов» с минимальным счетом

Третий тур....счет 1-0, статистика ударов 1-1 ..обычная игра середняков,но ...Амкар чемпион,а Крылья ненадолго в ПЛ...вашей логике господа блондинки даже не завидуют
Запятую можете как перед так и после "блондинки" ставить кому как угодно
хорошо,что хватило ума уволить Муслина до окончания прошлого сезона и пригласили Муслимовича! спасибо ему за игру и результат,а то бы щас наблюдали игры в ФНЛ))
А изобилия голов никто и не ждал...
Я конечно рад за пермяков, но с какого хрена этот "обновленный" сайт со своими специалистами поставил Амкар в таблице на третье место?
Амкар Чемпион
Ура! Молодцы! Спасибо за ставку!
Ура! Молодцы! Спасибо команде!
Амкар дома силен, что и говорить. Особенно против лидеров рвут и мечут.
Никому не будет просто... а Крылья видимо ненадолго в РПЛ, если играть нормально не начнут.