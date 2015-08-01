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    РФПЛ. «Амкар» обыграл «Крылья Советов» с минимальным счетом

    В первом субботнем матче РФПЛ в Перми встретились местный «Амкар» и самарские «Крылья Советов», перед началом встречи имеющие в копилке по 3 очка. Первый тайм команды начали осторожно и не создавали опасных моментов до тех пор, пока Дмитрий Белоруков не открыл счет ударом головой под перекладину после подачи углового. Во втором тайме «Амкар» сумел «засушить» игру и довел матч до минимальной победы.
    1 августа. Пермь. Стадион «Звезда»
    Амкар (Пермь) - Крылья Советов (Самара) - 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 — Белоруков, 21.
    Амкар: Герус, Занев, Белоруков, Черенчиков, Баланович, Узочакву (Пеев, 56), Огуде, Гол, Йовичич (Джикия, 82), Идову, Прудников (Салугин, 68).
    Крылья Советов: Конюхов, Цаллагов, Концедалов, Таранов, Ятченко (Горбатенко, 70), Бурлак, Померко (Симайс, 84), Драгун (Садик, 66), Габулов, Чочиев, Корниленко.
    Предупреждения: Чочиев, 65; Черенчиков, 65; Садик, 81; Джикия, 88; Идову, 90+3.
    Судья: Сергей Костевич (Курск).

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2015 15:55
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 1 августа 2015, 22:20

      Третий тур....счет 1-0, статистика ударов 1-1 ..обычная игра середняков,но ...Амкар чемпион,а Крылья ненадолго в ПЛ...вашей логике господа блондинки даже не завидуют
      Запятую можете как перед так и после "блондинки" ставить кому как угодно

      0
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      Рейтинг: +11

      kolyuchij 1 августа 2015, 19:16

      хорошо,что хватило ума уволить Муслина до окончания прошлого сезона и пригласили Муслимовича! спасибо ему за игру и результат,а то бы щас наблюдали игры в ФНЛ))

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 августа 2015, 17:05

      А изобилия голов никто и не ждал...

      1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 1 августа 2015, 16:53

      Я конечно рад за пермяков, но с какого хрена этот "обновленный" сайт со своими специалистами поставил Амкар в таблице на третье место?

      1
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      Рейтинг: +10

      ILUSHQA 1 августа 2015, 16:39

      Амкар Чемпион

      1
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      Рейтинг: +185

      Bobus 1 августа 2015, 16:21

      Ура! Молодцы! Спасибо за ставку!

      0
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      Рейтинг: +27

      vuk100 1 августа 2015, 16:05

      Ура! Молодцы! Спасибо команде!

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      Рейтинг: +1369

      makkie 1 августа 2015, 16:02

      Амкар дома силен, что и говорить. Особенно против лидеров рвут и мечут.
      Никому не будет просто... а Крылья видимо ненадолго в РПЛ, если играть нормально не начнут.

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      Рейтинг: -100

      серИт > makkie 1 августа 2015, 16:09

      где они против лидеров мечут, глорить не надо, если другие вкатятся им пи да будет и чурке седой ихней, сиди тихо свин уахахах вас то точно приложат

      -3
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      Рейтинг: +1369

      makkie > серИт 1 августа 2015, 16:42

      Тебя бы по-хорошему забанить навсегда... а лучше всыпать тебе люлей за твой длинный язык!

      1
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      Рейтинг: +10

      ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ 1 августа 2015, 16:00

      АМКАР ЧЕМП,НЕПЛОХО НАЧАЛ,ВСЕ ВПЕРЕДИ КОНЕЧНО.

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      Рейтинг: +11

      Весы > ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ 1 августа 2015, 19:29

      крылья пока никакии

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      Рейтинг: +268

      eugen-han > Весы 2 августа 2015, 14:59

      ну это пока,а в следующем туре начнётся,где соперником будет спартак.

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