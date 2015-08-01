РФПЛ. «Амкар» обыграл «Крылья Советов» с минимальным счетом

В первом субботнем матче РФПЛ в Перми встретились местный «Амкар» и самарские «Крылья Советов», перед началом встречи имеющие в копилке по 3 очка. Первый тайм команды начали осторожно и не создавали опасных моментов до тех пор, пока Дмитрий Белоруков не открыл счет ударом головой под перекладину после подачи углового. Во втором тайме «Амкар» сумел «засушить» игру и довел матч до минимальной победы.

1 августа. Пермь. Стадион «Звезда»

Амкар (Пермь) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 — Белоруков, 21.

Амкар: Герус, Занев, Белоруков, Черенчиков, Баланович, Узочакву (Пеев, 56), Огуде, Гол, Йовичич (Джикия, 82), Идову, Прудников (Салугин, 68).

Крылья Советов: Конюхов, Цаллагов, Концедалов, Таранов, Ятченко (Горбатенко, 70), Бурлак, Померко (Симайс, 84), Драгун (Садик, 66), Габулов, Чочиев, Корниленко.

Предупреждения: Чочиев, 65; Черенчиков, 65; Садик, 81; Джикия, 88; Идову, 90+3.

Судья: Сергей Костевич (Курск).