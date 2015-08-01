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    • РФПЛ. «Амкар» обыграл «Крылья Советов» с минимальным счетом

    РФПЛ. «Амкар» обыграл «Крылья Советов» с минимальным счетом

    В первом субботнем матче РФПЛ в Перми встретились местный «Амкар» и самарские «Крылья Советов», перед началом встречи имеющие в копилке по 3 очка. Первый тайм команды начали осторожно и не создавали опасных моментов до тех пор, пока Дмитрий Белоруков не открыл счет ударом головой под перекладину после подачи углового. Во втором тайме «Амкар» сумел «засушить» игру и довел матч до минимальной победы.
    1 августа. Пермь. Стадион «Звезда»
    Амкар (Пермь) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 — Белоруков, 21.
    Амкар: Герус, Занев, Белоруков, Черенчиков, Баланович, Узочакву (Пеев, 56), Огуде, Гол, Йовичич (Джикия, 82), Идову, Прудников (Салугин, 68).
    Крылья Советов: Конюхов, Цаллагов, Концедалов, Таранов, Ятченко (Горбатенко, 70), Бурлак, Померко (Симайс, 84), Драгун (Садик, 66), Габулов, Чочиев, Корниленко.
    Предупреждения: Чочиев, 65; Черенчиков, 65; Садик, 81; Джикия, 88; Идову, 90+3.
    Судья: Сергей Костевич (Курск).

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2015 15:55
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    Комментарии (14)
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    ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ
    1438434003
    АМКАР ЧЕМП,НЕПЛОХО НАЧАЛ,ВСЕ ВПЕРЕДИ КОНЕЧНО.
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    makkie
    1438434162
    Амкар дома силен, что и говорить. Особенно против лидеров рвут и мечут. Никому не будет просто... а Крылья видимо ненадолго в РПЛ, если играть нормально не начнут.
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    vuk100
    1438434319
    Ура! Молодцы! Спасибо команде!
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    Bobus
    1438435301
    Ура! Молодцы! Спасибо за ставку!
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    ILUSHQA
    1438436354
    Амкар Чемпион
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    Антибиотик
    1438437219
    Я конечно рад за пермяков, но с какого хрена этот "обновленный" сайт со своими специалистами поставил Амкар в таблице на третье место?
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    VIPded
    1438437909
    А изобилия голов никто и не ждал...
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    kolyuchij
    1438445790
    хорошо,что хватило ума уволить Муслина до окончания прошлого сезона и пригласили Муслимовича! спасибо ему за игру и результат,а то бы щас наблюдали игры в ФНЛ))
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    kupryaev
    1438456807
    Третий тур....счет 1-0, статистика ударов 1-1 ..обычная игра середняков,но ...Амкар чемпион,а Крылья ненадолго в ПЛ...вашей логике господа блондинки даже не завидуют Запятую можете как перед так и после "блондинки" ставить кому как угодно
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    ologreds
    1694997499
    numo437446
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