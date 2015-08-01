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    Видеотрансляция матча ЦСКА - «Анжи» - на «Бомбардире»

    ЦСКА и "Анжи" располагаются на противоположных полюсах турнирной таблицы с двумя победами и двумя поражениями соответственно. Их встреча в рамках 3-го тура Премьер-Лиги начнется в 19:30.

    У читателей "Бомбардира.ру" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА - "Анжи". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 19:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2015 19:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +18

      AK--47 1 августа 2015, 23:02

      Бомбардир развивается

      0
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      Рейтинг: +296

      Raulya 1 августа 2015, 21:01

      Анжи хорошо играет... вполне достойны ничьей...

      0
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      Рейтинг: +10

      Mer0max 1 августа 2015, 20:39

      А чего не работает?

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 1 августа 2015, 19:13

      Интересно, как лошадки сегодня сыграют? Анжи сильная команда. Там даже Игорь Денисов играл и негродагов строил.

      0
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      Рейтинг: +15

      BolelCSKA 1 августа 2015, 15:22

      Верим в команду 3:0 ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 1 августа 2015, 13:20

      Два нуля.

      0
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      Рейтинг: +16

      NK-creative 1 августа 2015, 13:01

      Надеюсь на победу ЦСКА и тотал больше 2.5))

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      Рейтинг: +2

      Danik007 1 августа 2015, 12:55

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