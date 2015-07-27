Руслан Ротань: «Днепр» – команда с яйцами»

Капитан «Днепра» Руслан Ротань прокомментировал победу во 2-м туре УПЛ над «Черноморцем». В середине второго тайма днепропетровцы уступали одесситам со счетом 0:2, после чего забили четыре мяча в ворота соперника.

«Не знаю, почему так получается и нам так тяжело дается результат. Одно хорошо, можно сказать, что мы команда с яйцами! К сожалению, начинаем играть после того, как пропускаем. И на сборах часто пропускали первыми, после чего брались за дело. Возможно, это самоуверенность, но так нельзя, нужно исправляться. Будем стараться действовать напористее и агрессивнее с первых минут, а не когда прижмет», – сказал Ротань.