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Руслан Ротань: «Днепр» – команда с яйцами»

27 июля 2015, 12:14
15

Капитан «Днепра» Руслан Ротань прокомментировал победу во 2-м туре УПЛ над «Черноморцем». В середине второго тайма днепропетровцы уступали одесситам со счетом 0:2, после чего забили четыре мяча в ворота соперника.

«Не знаю, почему так получается и нам так тяжело дается результат. Одно хорошо, можно сказать, что мы команда с яйцами! К сожалению, начинаем играть после того, как пропускаем. И на сборах часто пропускали первыми, после чего брались за дело. Возможно, это самоуверенность, но так нельзя, нужно исправляться. Будем стараться действовать напористее и агрессивнее с первых минут, а не когда прижмет», – сказал Ротань.
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Источник: ФК «Днепр»
Украина Днепр Черноморец Ротань Руслан
Комментарии (15)
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CHECHEN 95®
1437988659
Как авторизироваться тут поскажите?
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Kostya_Kostya
1437990540
Но мы их скоро кастрируем,не переживайте!))))
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firewing
1437991271
Этот критерий не всегда залог победы, но характер есть.
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джон базелон
1437997931
получается если команда в этом сезоне проиграет, яйки отсекут)
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Поц
1438000476
Хорошее определение. Перечислете, пожалуйста, команды с п..дой.
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andr2112
1438002626
Он забыл уточнить, что яйца были железными.И во втором тайме их звон оглушил игроков "Черноморца", тем самым позволив забить голы
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New_Look
1438004833
ну да, и про тотализатор мы не слышали! а тестикулы продемонстрируете в Европе и в матчах с более топовыми клубами, там будут более отчетливо видны первичные и вторичные половые признаки
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ВOPOНЕЖ
1438010294
а спартак команда с п.здой
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ВOPOНЕЖ
1438010327
причем разорваной в клочья за последние 15 лет и нашими клубами и зарубежными
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sir_Alex
1438011626
Только сейчас понял?
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