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    Руслан Ротань: «Днепр» – команда с яйцами»

    Капитан «Днепра» Руслан Ротань прокомментировал победу во 2-м туре УПЛ над «Черноморцем». В середине второго тайма днепропетровцы уступали одесситам со счетом 0:2, после чего забили четыре мяча в ворота соперника.

    «Не знаю, почему так получается и нам так тяжело дается результат. Одно хорошо, можно сказать, что мы команда с яйцами! К сожалению, начинаем играть после того, как пропускаем. И на сборах часто пропускали первыми, после чего брались за дело. Возможно, это самоуверенность, но так нельзя, нужно исправляться. Будем стараться действовать напористее и агрессивнее с первых минут, а не когда прижмет», – сказал Ротань.
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    Источник: ФК «Днепр»

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    27.07.2015 12:14
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 июля 2015, 18:40

      Только сейчас понял?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      ВOPOНЕЖ 27 июля 2015, 18:18

      причем разорваной в клочья за последние 15 лет и нашими клубами и зарубежными

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      ВOPOНЕЖ 27 июля 2015, 18:18

      а спартак команда с п.здой

      4
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      Рейтинг: +653

      New_Look 27 июля 2015, 16:47

      ну да, и про тотализатор мы не слышали! а тестикулы продемонстрируете в Европе и в матчах с более топовыми клубами, там будут более отчетливо видны первичные и вторичные половые признаки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +430

      andr2112 27 июля 2015, 16:10

      Он забыл уточнить, что яйца были железными.И во втором тайме их звон оглушил игроков "Черноморца", тем самым позволив забить голы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +335

      Поц 27 июля 2015, 15:34

      Хорошее определение. Перечислете, пожалуйста, команды с п..дой.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды > Поц 27 июля 2015, 16:32

      ++++++++++++++++++++++++++++

      0
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      ...
      Рейтинг: +533

      Levadia > Поц 27 июля 2015, 19:03

      Россиянка,Кубаночка и т.д.

      0
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      ...
      Рейтинг: +894

      Ахад > Поц 27 июля 2015, 19:17

      бабселона

      0
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      Рейтинг: +335

      Поц > Levadia 27 июля 2015, 19:40

      Логично.

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 27 июля 2015, 14:52

      получается если команда в этом сезоне проиграет, яйки отсекут)

      0
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      Рейтинг: +42

      firewing 27 июля 2015, 13:01

      Этот критерий не всегда залог победы, но характер есть.

      0
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      Рейтинг: +77

      Kostya_Kostya 27 июля 2015, 12:49

      Но мы их скоро кастрируем,не переживайте!))))

      -3
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Kostya_Kostya 27 июля 2015, 17:12

      Кто"мы"? Ты и тво

      0
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      Рейтинг: +10

      CHECHEN 95® 27 июля 2015, 12:17

      Как авторизироваться тут поскажите?

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