Руслан Ротань: «Днепр» – команда с яйцами»

Только сейчас понял?
Капитан «Днепра» Руслан Ротань прокомментировал победу во 2-м туре УПЛ над «Черноморцем». В середине второго тайма днепропетровцы уступали одесситам со счетом 0:2, после чего забили четыре мяча в ворота соперника.
Капитан «Днепра» Руслан Ротань прокомментировал победу во 2-м туре УПЛ над «Черноморцем». В середине второго тайма днепропетровцы уступали одесситам со счетом 0:2, после чего забили четыре мяча в ворота соперника.
причем разорваной в клочья за последние 15 лет и нашими клубами и зарубежными
а спартак команда с п.здой
ну да, и про тотализатор мы не слышали! а тестикулы продемонстрируете в Европе и в матчах с более топовыми клубами, там будут более отчетливо видны первичные и вторичные половые признаки
Хорошее определение. Перечислете, пожалуйста, команды с п..дой.
++++++++++++++++++++++++++++
получается если команда в этом сезоне проиграет, яйки отсекут)
Этот критерий не всегда залог победы, но характер есть.
Но мы их скоро кастрируем,не переживайте!))))
Кто"мы"? Ты и тво
Как авторизироваться тут поскажите?