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    «Бомбардир»: видеообзоры в онлайнах, популярные комментарии и другие новинки недели

    Прошла неделя с момента запуска "Бомбардира" с новым дизайном, и мы хотим поделиться с вами некоторыми успехами.

    1. Онлайны матчей. Добавили комментарии, обновили шрифты, вернули флаги стран (следите за лимитом, друзья!). С нового тура во всех матчах РФПЛ каждый опасный эпизод, гол, удаление или интервью будет сопровождаться видеофрагментом этого момента. А после матча в онлайне будет опубликован полный видеообзор игры. На примере прошедшего матча 1-го тура "Зенит" - "Динамо" вы можете увидеть, каким будет каждый онлайн чемпионата России на "Бомбардире". Конечно, видео к нам будут поступать с некоторой задержкой, и ведущим текстовых трансляций нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к новой системы работы, но просим вас отнестись с пониманием к возможным заминкам.
    2. У некоторых онлайнов на главной странице сайта вы видите иконки камеры. Если она стоит, значит к этому матчу доступна видеотрансляция (вкладка "видео" на странице онлайна). Да, она платная, но никто вас не заставляет ее покупать. Поэтому, друзья, не стоит так сильно переживать в комментариях, что вам что-то навязывают:) Кто хочет смотреть футбол в хорошем качестве, тот приобретает трансляцию. Кому достаточно нашей текстовой трансляции и новых видеообзоров - без проблем, все это в свободном доступе на страницах "Бомбардира".
    3. Вернули полную работоспособность страницам "Все новости" и "Все статьи". Забудьте об ошибке "Материал не найдет" или переброске на старый дизайн!
    4. Отрегулировали сортировку популярных комментариев. Теперь, нажав на "популярные", вы увидите самые рейтинговые комментарии к выбранной новости или статье.
    5. Избавились от большого количества багов, которые усложняли доступ к сайту. Тем не менее некоторые пользователи до сих пишут, что не могу попасть на главную страницу или в материалы. Если это так, то большая просьба отписываться об ошибках доступа вот здесь. Указывайте в комментарии браузеры, через которые вы пытаетесь зайти, выдает ли сайт какую-то ошибку, используете ли вы прокси-серверы и ваш внешний ip (если его знаете).
    6. За прошедшую неделю посещаемость "Бомбардира" выросла в два раза! Это значит, что мы на правильном пути. Спасибо вам, что вы нас читаете.
    Друзья, мы будем продолжать работать над дизайном и мобильной версией проекта. Еще очень многое предстоит сделать. В том числе доработать профили команд, игроков, персон, страницы турниров и статистики. И, конечно, ваши пользовательские профили. Мы по-прежнему просим вас не оставаться в стороне от нашей работы, отписывайтесь в комментариях, чего вам не хватает, что вам не нравится, или что у вас не работает. Вместе мы обязательно доведем этот сайт до совершенства!

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2015 14:31
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    Комментарии220
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      Рейтинг: +12

      Михалыч 54 7 ноября 2015, 23:58

      Не получается отправить комментарий. Регистрация на сайте есть. Месяц назад всё работало. И вообще через 2-3 минуты нахождения на сайте становятся невозможными никакие действия, всё "зависает". Закрыть можно только диспетчером задач.

      0
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      Рейтинг: +19

      ГУБДЕН-05 3 августа 2015, 08:42

      Тут слишком светло , сделайте с этим что-то

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      Рейтинг: +11

      Scanner 2 августа 2015, 23:57

      Старый гораздо лучше и информативней... Да и шрифты убогие, в глазах рябит....

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      Рейтинг: +10

      Старпёр 2 августа 2015, 19:15

      У меня на сокере в любымых числились Спартак и сборная. Тут с главной страницы могу мониторить только одну команду и доступ к её новостной ленте через заход профиль. Неудобно.

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      Рейтинг: +16

      KabestanB 2 августа 2015, 18:31

      При написании комментария к матчу на планшете текст уходит за левую границу. ЗДЕСЬ все нормально

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      Рейтинг: +10

      cfc.kz 2 августа 2015, 12:09

      Неплохо было бы к анонсу и онлайну добавить видео превью матча ;)

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      Рейтинг: +10

      Piłsudski 2 августа 2015, 12:08

      Подскажите, как разместить аватарку. Спасибо.

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      Рейтинг: +8

      tengizoff 2 августа 2015, 10:22

      Реклама бесит!

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      Рейтинг: +10

      Папука 1 августа 2015, 19:05

      Недостаток Бомбардира в том что отсутствует во время трансляции интершум !

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      Рейтинг: +257

      Alex-96 1 августа 2015, 18:56

      А старый соккер то нормально работает! Бомбабздир прощай!

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