Английские клубы ведут борьбу за игрока «Боруссии» Рамоса

Нападающий дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос этим летом может перебраться на Туманный Альбион. За футболиста ведут борьбу лондонский «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич». В ближайшее время они должны выслать свои предложения в Германию, после чего станет ясно, состоится ли трансфер форварда, сообщает Sportbox.ru.





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