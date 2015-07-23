Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Как победы, так «конгратьюлейшенз и чмоки-чмоки», а как поражение - виновато государство»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал об отношениях с федерациями и критике в свой адрес.
    «Руководители некоторых федераций достают ручку, карандаш и пишут мне письма: «Прошу выделить мне такую-то сумму на обеспечение спортивного календаря». А не выделишь, то говорят – у нас результата нет, поскольку бюджет сократили. У федераций должна быть ответственность перед обществом за результат!
    А у нас как победа, так «конгратьюлейшенз и чмоки-чмоки» на уровне федераций, а мы – никто. Но как только происходит что-то негативное – сразу виновато государство.
    Вот поэтому мы усиливали и будем усиливать роль государства в спорте. Раз спрос с руководства, значит оно должно иметь полномочия на влияние в этой структуре», – сказал Мутко.

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2015 13:28
    Рекомендуем
    Комментарии311
    ...
    • ...
      Рейтинг: +46

      50лет за Динамо 25 июля 2015, 09:39

      Плач больше. Карта слезу любит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе 24 июля 2015, 16:03

      Мутко: "Сначало "лет ми спик фром май харт", а потом "Раша ноу крыминалити"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Вольбуйна 24 июля 2015, 16:02

      Как на развитие молодых ребят денег нет - КАК ГАСТРБАЙТЕРАМ ИЗ ИТАЛИИ ТАК почти МИЛЛИАРД НАШЛИ!!! И ТАК ВО ВСЁМ!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      bucho095 24 июля 2015, 14:13

      Сборной уже давно во все дыры чмоки чмоки сделали...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      BIG BEAR 24 июля 2015, 12:21

      О каких победах он говрит ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      колпанколпан 24 июля 2015, 12:09

      Мутка подписывал Капелло с дикими условиями.Вот он и есть чмоки чмоки.А в общем он хорошо бы смотрелся на виселице.---Злой Болельщик Зенита.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Zayac_65 24 июля 2015, 10:00

      Ты свои "чмоки" с Капелло разрулил...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +662

      Triem 24 июля 2015, 08:59

      Уж говорил бы на русском нормально!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 24 июля 2015, 08:58

      Плохо когда министр спорта- непрофессионал, но если он еще , и идиот, то вообще перебор...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Evgenii333 24 июля 2015, 07:39

      Чуш

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11