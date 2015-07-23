Мутко: «Как победы, так «конгратьюлейшенз и чмоки-чмоки», а как поражение - виновато государство»

Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал об отношениях с федерациями и критике в свой адрес.

«Руководители некоторых федераций достают ручку, карандаш и пишут мне письма: «Прошу выделить мне такую-то сумму на обеспечение спортивного календаря». А не выделишь, то говорят – у нас результата нет, поскольку бюджет сократили. У федераций должна быть ответственность перед обществом за результат!

А у нас как победа, так «конгратьюлейшенз и чмоки-чмоки» на уровне федераций, а мы – никто. Но как только происходит что-то негативное – сразу виновато государство.