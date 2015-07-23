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  • Мутко: «Как победы, так «конгратьюлейшенз и чмоки-чмоки», а как поражение - виновато государство»

Мутко: «Как победы, так «конгратьюлейшенз и чмоки-чмоки», а как поражение - виновато государство»

23 июля 2015, 13:28
312

Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал об отношениях с федерациями и критике в свой адрес.
«Руководители некоторых федераций достают ручку, карандаш и пишут мне письма: «Прошу выделить мне такую-то сумму на обеспечение спортивного календаря». А не выделишь, то говорят – у нас результата нет, поскольку бюджет сократили. У федераций должна быть ответственность перед обществом за результат!
А у нас как победа, так «конгратьюлейшенз и чмоки-чмоки» на уровне федераций, а мы – никто. Но как только происходит что-то негативное – сразу виновато государство.
Вот поэтому мы усиливали и будем усиливать роль государства в спорте. Раз спрос с руководства, значит оно должно иметь полномочия на влияние в этой структуре», – сказал Мутко.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (312)
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GeorgeFrimen
1437647767
Введите лимит на новости о Мутко на сайте, невозможно больше читать этого феерического идиота.
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fas759
1437647939
Я бы сказал с точностью до наоборот. Как победы, так мутко не вылезает из зомбоящика, как провал, так он даже вью в прессе не сделает. Когда выиграли ЧМ по хоккею, на ТВ он мелькал, чаще Путина, когда просадили канадцам, две недели его вообще никто не видел. А, после провала Олимпиады в Ванкувере, все просто забыли кто такой мутко. Зато после Сочи, ходил, как главный чемпион. А после просера австриякам, опять тишина. И когда встал вопрос по контракту с капелло, тоже ушел в отказ, завив, что он его не заключал. Такой вот скользкий тип...
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Летчик66
1437648494
П**дец, Виталя с ума сошел, забирайте его срочно в \"гнездо кукушки\" он там приживется.
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spartach n1
1437649882
Максимум на что мудко способен это протащить зенит через кабинеты,и то только в России, в Европе свои блатеры !
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Z v e r o b o y
1437655661
Мутко эталон россиянина
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Блоссия
1437656498
Говоря по-английски \"конгратьюлейшенз\", Мутко намекает на иностранные федерации, которые спонсируют, в частности через Газпром?
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denmig
1437661100
ах ты ..а..де..н..ыш! как юноши второе место, так это сразу мудоко! а как кабальный контракт с зарплатой капеллы, так это я здесь не при чем!
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REDWHITE_
1437661628
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вoлгoдoн
1437663592
Мутный полиглот снова на английском шпарит)
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Чикомас
1437717493
Плохо когда министр спорта- непрофессионал, но если он еще , и идиот, то вообще перебор...
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