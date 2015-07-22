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    • «Терек» оштрафован на 100 тысяч за неподобающее поведение команды

    «Терек» оштрафован на 100 тысяч за неподобающее поведение команды

    В среду, 22 июля, в Доме футбола состоялось очередное заседание КДК РФС, на котором было вынесено решение оштрафовать за неподобающее поведение команды на 100 тыс. рублей «Терек». В матче первого тура РФПЛ-2015/16 с «Ростовом» шесть игроков грозненской команды получили предупреждения.

    На 60 тыс. рублей оштрафовано «Динамо» по итогам матча с «Зенитом». 10 тыс. клуб заплатит за скандирование зрителями оскорбительных выражений и 50 тыс. за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча. Защитник «Динамо» Томаш Губочан оштрафован на 30 тыс. за неспортивное поведение во время матча.
    За скандирование зрителями оскорбительных выражений на 10 тыс. рублей оштрафован «Зенит», сообщает официальный сайт РФС.
    На 20 тыс. рублей оштрафован «Спартак» за бросание зрителями предметов на поле и прилегающую к полю территорию во время матча с «Уфой».
    20 тыс. рублей по итогам матча с «Рубином» заплатит ЦСКА: 10 тыс. за скандирование болельщиками оскорбительных выражений и 10 тыс. — за использование пиротехнических изделий.
    На 10 тыс. рублей оштрафован «Амкар» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений во время матча с «Краснодаром».
    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи во время матча с «Кубанью».

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    Источник: РФС

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    22.07.2015 18:25
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    Комментарии (13)
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    RIR68
    1437581593
    чё ж там такого Динамики нажгли в Финском заливе, что у КДК так засвербило? однозначно месть Мутки Степашину.
    Ответить
    89388900185
    1437586106
    если судьи аомогают все командам которые играют у себя на стадионе и раздают карточки гостям то еще штрафы должны платить
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    Abrekkk
    1437594990
    За игровые проступки ввиде ЖК Терек получает 100 тыс., а мат и оскорбление в исполнении тысяч "болельщиков" на трибунах Зенит и Амкар оштрафованы на 10 тыс... Где логика ?
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    Abrekkk
    1437595135
    Не ту страну назвали Гонурасом, и не ту группу прозвали "солнцевским"!
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    Abrekkk
    1437595175
    Не ту страну назвали Гонурасом, и не ту группу прозвали "солнцевским"!
    Ответить
    95-shishani-95
    1437601741
    Позорный РФС!
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    Диктор
    1437604270
    Губочан оштрафован на 30 000 за то что на 4 минуте матча-получил по морде-железная логика.
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    Akraarsenal
    1437604593
    Терек вперед ...!!!
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    nahan
    1437623232
    Новый сезон поборов ...
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    ologreds
    1694997567
    numo436397
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