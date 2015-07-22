«Терек» оштрафован на 100 тысяч за неподобающее поведение команды

В среду, 22 июля, в Доме футбола состоялось очередное заседание КДК РФС, на котором было вынесено решение оштрафовать за неподобающее поведение команды на 100 тыс. рублей «Терек». В матче первого тура РФПЛ-2015/16 с «Ростовом» шесть игроков грозненской команды получили предупреждения.

На 60 тыс. рублей оштрафовано «Динамо» по итогам матча с «Зенитом». 10 тыс. клуб заплатит за скандирование зрителями оскорбительных выражений и 50 тыс. за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча. Защитник «Динамо» Томаш Губочан оштрафован на 30 тыс. за неспортивное поведение во время матча.

За скандирование зрителями оскорбительных выражений на 10 тыс. рублей оштрафован «Зенит», сообщает официальный сайт РФС.

На 20 тыс. рублей оштрафован «Спартак» за бросание зрителями предметов на поле и прилегающую к полю территорию во время матча с «Уфой».

20 тыс. рублей по итогам матча с «Рубином» заплатит ЦСКА: 10 тыс. за скандирование болельщиками оскорбительных выражений и 10 тыс. — за использование пиротехнических изделий.

На 10 тыс. рублей оштрафован «Амкар» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений во время матча с «Краснодаром».