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    Ибрагимович может перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий ПСЖ Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.Велика вероятность того, что до закрытия летнего трансферного окна швед перейдет в «Манчестер Юнайтед».
    На это указывает факт резкого снижения коэффициентов в букмекерских конторах. Если ранее ставки на переход Ибрагимовича в «МЮ» принимались из расчета 20 к 1, то теперь — только 5 к 1.
    Напомним, ранее сообщалось о том, что этим летом Ибрагимович вернется в «Милан», а матч Суперкубка Франции против «Лиона» 1 августа станет последним для форварда в футболке ПСЖ.

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    Источник: Sportbox.ru

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    22.07.2015 01:42
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    Комментарии136
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 25 июля 2015, 20:55

      не вижу его в МЮ! Зачем?

      0
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      Рейтинг: +12

      Aristokrat44 25 июля 2015, 10:31

      будет очень сильно

      0
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 23 июля 2015, 15:12

      семак с зыряновым пусть идут в чем дело посмотрим

      1
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 23 июля 2015, 15:11

      да всяк лучше получится чем раньше

      0
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 23 июля 2015, 15:08

      первый там начало неплохое было . хочся надееца штоб с магнитом также было

      0
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 23 июля 2015, 15:04

      да в принципе, в 14 -15 макеев у них в старте и не выходил помоему

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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 23 июля 2015, 15:00

      1 из 3 да ясно что если 6 моментов было бы за бил бы 2 по логике , но это если бэ

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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 23 июля 2015, 14:58

      ну на чемп мира дисквалифицируют открытие . переведут матчи на стадион краснодара и в чем проблема

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      Рейтинг: +464

      Барсеножечница 23 июля 2015, 13:31

      Да какая разница где дереву расти во Франции или в Англии, и там и там в футбол играть не умеют, а это для буратиновича то что надо. В Испании он никогда не заиграл бы, там не его уровень.

      0
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      Рейтинг: +80

      aseke25 23 июля 2015, 12:41

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