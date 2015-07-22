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Ибрагимович может перейти в «Манчестер Юнайтед»

22 июля 2015, 01:42
137

Нападающий ПСЖ Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.Велика вероятность того, что до закрытия летнего трансферного окна швед перейдет в «Манчестер Юнайтед».
На это указывает факт резкого снижения коэффициентов в букмекерских конторах. Если ранее ставки на переход Ибрагимовича в «МЮ» принимались из расчета 20 к 1, то теперь — только 5 к 1.
Напомним, ранее сообщалось о том, что этим летом Ибрагимович вернется в «Милан», а матч Суперкубка Франции против «Лиона» 1 августа станет последним для форварда в футболке ПСЖ.

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Источник: Sportbox.ru
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед ПСЖ Ибрагимович Златан
Комментарии (137)
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Cool-Kurt Angle
1437528276
уберите из главных новостей про этот долбанный бомбардир,мы интересуемся футболом,а не вашим дизайном
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DANTE 007
1437539542
С каждым днем МЮ все больше напоминает мусорную свалку куда сплавляют всякого рода отработанный шлак. Видимо скоро услуги платного туалета тоже будет выполнять МЮ. Пришел нагадил и ушел)))
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просто сашка
1437552009
я вообще не понимаю, как такой бред можно воспринимать всерьез? у ЛВГ с иброй кошмарные отношения, со времен аякса, о чем ибра писал в своей книге, златан еловек вокруг, которого строится игра, у ЛВГ нет такого понятия как строить игру от одного человека, у обоих жесткий характер, они подерутся на первой же тренировке...
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Fester_Addams
1437552486
Soccer.ru - самая юмористическая передача о футболе...
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Leicester City
1437553910
на понижение однако!!!
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ALBA-BARSELONA
1437556617
Ибра,Криро,Месси-все уже почти в МЮ Месси тоже дал своё согласие
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La Masia
1437558102
На Соккер.ру появился новый Юрий Зотов,господа.Новая порция шуток прямиком от Петросяна,только здесь и сейчас
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nnbb199O
1437563151
Пойдет ли Ибра на понижение?
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Vamos_Ramos
1437570656
Роналду, Ибра, Швайнштайгер, Рамос... Осталось купить Хуммельса, Тиаго Силву, Нойера, Алабу, Маркизио, Лаказетта, Веррати, Кавани, Ройса, Гётце, Хамеса, Иньесту, Пике, Модрича, Ракитича, Погба, Кьелини - тогда состав МЮ будет укомплектован))))
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Пластун
1437582940
Соккер, останься!!!!! На бомбардире слабая подача и много отсебятины и гаданий на кофейной гуще. Ибре всё равно где бабло косить. Но Италия предпочтительней для него.
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