Ибрагимович может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий ПСЖ Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.Велика вероятность того, что до закрытия летнего трансферного окна швед перейдет в «Манчестер Юнайтед».



На это указывает факт резкого снижения коэффициентов в букмекерских конторах. Если ранее ставки на переход Ибрагимовича в «МЮ» принимались из расчета 20 к 1, то теперь — только 5 к 1.







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Напомним, ранее сообщалось о том, что этим летом Ибрагимович вернется в «Милан», а матч Суперкубка Франции против «Лиона» 1 августа станет последним для форварда в футболке ПСЖ.



