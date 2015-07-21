Ливайя, Фильцов и Кобахидзе, судя по всему, покидают «Рубин»

С официального сайта казанского «Рубина» исчезли профили трех футболистов основного состава — Марко Ливайи, Александра Фильцова и Мамуки Кобахидзе. Все трое с огромной долей вероятности прекращают выступления в столице Татарстана.





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