Ливайя, Фильцов и Кобахидзе, судя по всему, покидают «Рубин»

Усилиться Рубину надо бы... ЛЕ впереди...
С официального сайта казанского «Рубина» исчезли профили трех футболистов основного состава — Марко Ливайи, Александра Фильцова и Мамуки Кобахидзе. Все трое с огромной долей вероятности прекращают выступления в столице Татарстана.
В ближайшее время дальнейшая судьба игроков должна проясниться.
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