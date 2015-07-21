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    Ливайя, Фильцов и Кобахидзе, судя по всему, покидают «Рубин»

    С официального сайта казанского «Рубина» исчезли профили трех футболистов основного состава — Марко Ливайи, Александра Фильцова и Мамуки Кобахидзе. Все трое с огромной долей вероятности прекращают выступления в столице Татарстана.
    В ближайшее время дальнейшая судьба игроков должна проясниться.

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    Источник: ФК «Рубин»

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    21.07.2015 09:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 21 июля 2015, 10:15

      Усилиться Рубину надо бы... ЛЕ впереди...

      1
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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 21 июля 2015, 10:00

      В Ростове футболистов не хватает )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +533

      Levadia 21 июля 2015, 09:57

      Ливайя в Ростов?

      1
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