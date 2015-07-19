Конкурс «Мисс Премьер-лига» выиграла болельщица «Анжи»

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялся финал конкурса «Мисс Премьер-лига». Победительницей конкурса стала девушка, представляющая махачкалинский «Анжи» – Юлдуз Джуманыкова.
Первой вице-мисс Премьер-лиги была выбрана болельщица петербургского «Зенита», а второй – представительница московского «Локомотива».
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