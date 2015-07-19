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    Конкурс «Мисс Премьер-лига» выиграла болельщица «Анжи»

    Сегодня в Санкт-Петербурге состоялся финал конкурса «Мисс Премьер-лига». Победительницей конкурса стала девушка, представляющая махачкалинский «Анжи» – Юлдуз Джуманыкова.

    Первой вице-мисс Премьер-лиги была выбрана болельщица петербургского «Зенита», а второй – представительница московского «Локомотива».


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    Источник: РПЛ

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    19.07.2015 20:49
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    Комментарии (660)
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    Chelseaman
    1437379483
    походу зарезала всех конкуренток, ну а так, молодец, раз победила
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    Локогёл
    1437379552
    Ничего не имею против сей девушки, но когда на таких конкурсах выбирают нерусских это уже становится цирком Реально у Локо и у коняшек были лучшие
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    Chilahim
    1437379566
    На мой взгляд самая симпотная была ростовчанка. Вообще посмотрел фотки участниц, и пришел к выводу, что такие конкурсы есть зло, когда там вот такие победительницы, как Юлдуз... нафиг надо то? Назвали бы конкурс не \"Мисс РФПЛ\", а \"Мисс самые богатые родители\" и все.
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    1337y
    1437380337
    WASTED
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    Блоссия
    1437384727
    На конкурсе Мисс РФПЛ-2015 болельщица ЦСКА Ольга Кузькова взяла приз Мисс Обаяние. А вот на фотографиях Ольги и ее молодого человека, которые можно найти на ее страницах в соцсетях ( и нашли, и даже продублировали на сайте sports точка ru) выглядит она не так гламурно. Нацистские приветствия на соответствующем фоне, одобрящие комментарии под картинками о тех, кто хорошо горит в печах . Это она о евреях и \" х а ч а х\"... Вот такую нацистку и расистку выдвинул клуб ЦСКА на конкурс красоты ...
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    Блоссия
    1437384801
    Поздравляю Юлдуз с победой!
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    МОСКОВСКИЕ КЕДЫ
    1437390496
    о Господи,у кого такие до ужаса специфичные вкусы
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    spilo
    1437391131
    Мужики, вы мужики или не мужики?
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    Гурманоид
    1437393971
    кто-то выше уже упомянул незыблемую истину про вкус и цвет. мне просто интересно почему болельшиц анжи представляла даже не горянка. а инородное и чуждое всем кавказцам чадо уважаемого пришлого народа
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    ologreds
    1694997586
    numo436094
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