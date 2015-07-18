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    Де Хеа покинет «Манчестер Юнайтед» этим или следующим летом

    Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа собирается уйти из клуба либо этим летом, либо через год, когда станет свободным агентом. Манкуниацы уже не пытаются удержать испанца в команде и начинают поиски его замены. По мнению британских СМИ, основным кандидатом является вратарь "Аякса" Яспер Силлессен, игравший под руководством Луи ван Гала на ЧМ-2014.

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    Источник: Skysports

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    18.07.2015 12:23
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    Комментарии116
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 20 июля 2015, 07:42

      у вандала есть привычка
      если не всегда то через раз
      тащить земляков
      помните ситуацию с барсой в сезоне 2002/03
      когда на поле выходили до семи голландцев
      однако результата не было, даже в том сезоне кажется в лч не пробились
      а самого вандала уволили на полпути, зимой если не ошибаюсь

      0
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 20 июля 2015, 01:41

      На замену хотелось бы или Лено, или Форстера, или Бутланда.

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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 20:29

      несомненно

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      Рейтинг: +46

      Паша 1984 19 июля 2015, 12:37

      И так ясно что его дни в Манчестере сочтены. Очень жаль конечно и удачи ему,все таки наблюдать за Манчестере в ЛЧ мы будем наблюдать благодаря ему.

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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:59

      Скорее оставят, чем продадут...

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      Рейтинг: +243

      No problem 18 июля 2015, 22:45

      Покинет МЮ, и продолжит в Реале...
      ни)(уя не новость

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      Рейтинг: +730

      Hезнакомец 18 июля 2015, 20:24

      Де Хеа покинет «Манчестер Юнайтед» этим или следующим летом"

      Збс логика.

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      Рейтинг: +370

      Apsny 18 июля 2015, 19:08

      Не игрок он.

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      Рейтинг: +14

      vivaden 18 июля 2015, 18:29

      без де хеа будет тяжко(((

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      Рейтинг: +15

      Демик98 18 июля 2015, 18:08

      Такими темпами МЮ скоро сможет играть в чемпионате Голландии, только голландцев скупают)

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Демик98 18 июля 2015, 18:11

      Пока только 2 это не так и много...в Реале в свое время их 8 или 9 было.

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      Рейтинг: +15

      Демик98 > dimagas1 18 июля 2015, 18:28

      Но все идет в этом направлении)

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