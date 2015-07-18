Де Хеа покинет «Манчестер Юнайтед» этим или следующим летом"

у вандала есть привычка
если не всегда то через раз
тащить земляков
помните ситуацию с барсой в сезоне 2002/03
когда на поле выходили до семи голландцев
однако результата не было, даже в том сезоне кажется в лч не пробились
а самого вандала уволили на полпути, зимой если не ошибаюсь
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