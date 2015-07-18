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    • Де Хеа покинет «Манчестер Юнайтед» этим или следующим летом

    Де Хеа покинет «Манчестер Юнайтед» этим или следующим летом

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа собирается уйти из клуба либо этим летом, либо через год, когда станет свободным агентом. Манкуниацы уже не пытаются удержать испанца в команде и начинают поиски его замены. По мнению британских СМИ, основным кандидатом является вратарь «Аякса» Яспер Силлессен, игравший под руководством Луи ван Гала на ЧМ-2014.

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    Источник: Skysports

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    18.07.2015 12:23
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    Комментарии (117)
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    vivaden
    1437233368
    без де хеа будет тяжко(((
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    Apsny
    1437235736
    Не игрок он.
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    Hезнакомец
    1437240296
    Де Хеа покинет «Манчестер Юнайтед» этим или следующим летом\" Збс логика.
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    No problem
    1437248736
    Покинет МЮ, и продолжит в Реале... ни)(уя не новость
    Ответить
    nahan
    1437296393
    Скорее оставят, чем продадут...
    Ответить
    Паша 1984
    1437298673
    И так ясно что его дни в Манчестере сочтены. Очень жаль конечно и удачи ему,все таки наблюдать за Манчестере в ЛЧ мы будем наблюдать благодаря ему.
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    112910415
    1437326967
    несомненно
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    RMUKMU
    1437345719
    На замену хотелось бы или Лено, или Форстера, или Бутланда.
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    RUSTY8
    1437367366
    у вандала есть привычка если не всегда то через раз тащить земляков помните ситуацию с барсой в сезоне 2002/03 когда на поле выходили до семи голландцев однако результата не было, даже в том сезоне кажется в лч не пробились а самого вандала уволили на полпути, зимой если не ошибаюсь
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    ologreds
    1694997592
    numo436002
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