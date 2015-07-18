Де Хеа покинет «Манчестер Юнайтед» этим или следующим летом

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа собирается уйти из клуба либо этим летом, либо через год, когда станет свободным агентом. Манкуниацы уже не пытаются удержать испанца в команде и начинают поиски его замены. По мнению британских СМИ, основным кандидатом является вратарь «Аякса» Яспер Силлессен, игравший под руководством Луи ван Гала на ЧМ-2014.
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