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«Спартак» дома не справился с «Уфой»

17 июля 2015, 20:54
896

В стартовом матче 1-го тура РФПЛ встретились «Спартак» и «Уфа». Активнее встречу начали хозяева, но уже на 12-й минуте пропустили после розыгрыша «стандартного» положения. Спустя 12 минут паритет был восстановлен усилиями немецкого защитника «Спартака» Сердара Таски. До следующего забитого мяча, который состоялся на 67-й минуте, на поле доминировали красно-белые, но самоотверженная игра в обороне и вратарское мастерство Давида Юрченко не позволяли «Спартаку» выйти вперед. Это сделали уфимцы, которые бОльшую часть матча играли в меньшинстве. Но на 80-й минуте вновь после «стандарта» защита гостей дрогнула. Отличился новобранец команды Зе Луиш. Итог – ничья, в которой «Спартак» потерял два очка.
17 июля. Москва. Стадион «Открытие-Арена»
Спартак (Москва) – Уфа – 2:2 (1:1) Текстовой онлайн матча
Голы: 0:1 — Ханджич, 12; 1:1 — Таски, 24; 1:2 — Стоцкий, 67; 2:2 — Зе Луиш, 80.
Спартак: Ребров, Таски (Джано, 78), Макеев, Боккетти, Д. Комбаров, Промес, Широков, Попов, Хурадо (Давыдов, 69), Глушаков, Мовсисян (Зе Луиш, 63).
Уфа: Юрченко, Тумасян, Верховцов, Сухов, Стоцкий, Сафрониди (Галиулин, 57), Марсиньо (Никитин, 46), Пауревич, Засеев, Фримпонг, Ханджич (Осипов, 86).
Предупреждения: Пауревич, 17; Юрченко, 64; Засеев, 80; Боккетти, 90+2.
Удаление: Фримпонг, 31.
Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа
Комментарии (896)
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piercman
1437155786
вынужден признать, что спартак достойно смотрелся против Уфы. никто не ожидал, что они сумеют сыграть вничью, дважды проигрывая по ходу встречи. всё задействовали: и зажигалки на поле бросали, и чумазого домового выпустили, и хрюкали всей ареной так, что на луне было слышно, и судью неплохо зарядили, чтобы удалил игрока Уфы. только так спартак сумел выстоять против самого грозного соперника! они теперь герои, и, возможно, им не придётся экстренно эвакуироваться со стадиона, избегая встречи с болельщиками. алень, верим!
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Alex-96
1437156150
В битве за 6 очков спортак не смог обыграть прямого конкурента за выживание.
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Великолепный
1437156479
Это сколько же Уфа еще отгрузила хрюшкам если бы играли не в меньшинстве))
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Tamara Gorro
1437156490
отскочил спартачок, судейку купили, тот удалил снежка, хотя надо было вообще влепить свиньям технарь, ножами и зажигалками кидались, на трибунах доносились расистские кричалки... что сказать, УФА играла вдесятером, так бы додавили недостойных... p.s. вообще клубы примерно одного уровня, ниже среднего по меркам РПЛ, хотя если судить объективно УФА по выше классом будет.
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germserg
1437156548
Радует одно, что свиней в следующей игре Краснодар отпялит по полной!
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КОТЛИН
1437156709
спартак не потерял два очка,а спас очко! гы-гы
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чубака
1437157425
В данным момент Спартак в зоне лиги чемпионов,и шутки тут неуместны.
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Bubnotello
1437162383
админы баньте это недоразумение Коняра85, в каждом его тексте есть слово со*сал, у парня явно проблемы в семье, берет пример с родителей и сам этим занимается, и всему сайту это сообщает.
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hohol2
1437198633
Это хорошо, что спартак не выиграл. А то бы всю следующую неделю пришлось бы читать о его скором и неотвратимом чемпионстве.
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hohol2
1437200906
Новая спартаковская мантра: \"Счёт плохой, но футбол атакующий\" :)))
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