«Спартак» дома не справился с «Уфой»

В стартовом матче 1-го тура РФПЛ встретились «Спартак» и «Уфа». Активнее встречу начали хозяева, но уже на 12-й минуте пропустили после розыгрыша «стандартного» положения. Спустя 12 минут паритет был восстановлен усилиями немецкого защитника «Спартака» Сердара Таски. До следующего забитого мяча, который состоялся на 67-й минуте, на поле доминировали красно-белые, но самоотверженная игра в обороне и вратарское мастерство Давида Юрченко не позволяли «Спартаку» выйти вперед. Это сделали уфимцы, которые бОльшую часть матча играли в меньшинстве. Но на 80-й минуте вновь после «стандарта» защита гостей дрогнула. Отличился новобранец команды Зе Луиш. Итог – ничья, в которой «Спартак» потерял два очка.

17 июля. Москва. Стадион «Открытие-Арена»

Спартак (Москва) – Уфа – 2:2 (1:1) Текстовой онлайн матча

Голы: 0:1 — Ханджич, 12; 1:1 — Таски, 24; 1:2 — Стоцкий, 67; 2:2 — Зе Луиш, 80.

Спартак: Ребров, Таски (Джано, 78), Макеев, Боккетти, Д. Комбаров, Промес, Широков, Попов, Хурадо (Давыдов, 69), Глушаков, Мовсисян (Зе Луиш, 63).

Уфа: Юрченко, Тумасян, Верховцов, Сухов, Стоцкий, Сафрониди (Галиулин, 57), Марсиньо (Никитин, 46), Пауревич, Засеев, Фримпонг, Ханджич (Осипов, 86).

Предупреждения: Пауревич, 17; Юрченко, 64; Засеев, 80; Боккетти, 90+2.

Удаление: Фримпонг, 31.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).