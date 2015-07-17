Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Зенит» возглавил рейтинг бюджетов клубов РФПЛ

    «Зенит» возглавил рейтинг бюджетов клубов, выступавших в премьер-лиге в минувшем сезоне.По данным исследования, проведенного Sports.ru, бюджет «Зенита» составлял 220 млн долларов.

    1 доллар в рамках исследования был приравнен 50 рублям, что близко к среднему курсу с августа прошлого календарного года по май нынешнего.
    Сразу за клубом из Санкт-Петербурга расположились московские «Динамо» и «Спартак» с бюджетами 160 и 150 млн долларов соответственно. Меньше всех потратил в минувшем сезоне тульский «Арсенал» – 6,5 млн долларов.
    Всего же клубы РФПЛ за сезон 2014-15 годов израсходовали более миллиарда долларов.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2015 17:23
    Рекомендуем
    Комментарии (158)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Старый Пью
    1437156724
    Бабло всегда побеждает зло!
    Ответить
    kanav67
    1437159571
    Реальный бюджет Зенита (не по данным sports/ru) раза в два выше. В Счетной палате знают , но с Миллером никто не хочет связываться.
    Ответить
    Triem
    1437160019
    И как же мне не уважать ЦСКА?! Это лишний аргумент, только и всего!
    Ответить
    Сергей Саныч
    1437160333
    Нормально.
    Ответить
    фанат джигурды
    1437165647
    неудивительно
    Ответить
    spartak11
    1437169028
    у дагов 250 лямов когда то было)
    Ответить
    NORILSK 24
    1437195177
    Ну конечно...еще бы и результаты в лиги чемпионов
    Ответить
    nahan
    1437224159
    С такой крышей, конечно...
    Ответить
    КПР
    1437305468
    Это явная не об'ективная завидущая лажа. Моська вские скоро лопнут от зависти.
    Ответить
    ologreds
    1694997597
    numo435919
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+