"Арсенал" предлагает 45 млн евро за Бензема

Нападающий "Реала" Карим Бензема может продолжить карьеру в Англии.



По сообщению источника, 27-летний француз является главной трансферной целью "Арсенала". Лондонский клуб готов предложить 45 миллионов евро за футболиста алжирского происхождения.



Сам форвард будет получать в "Арсенале" 8 миллионов евро в год. Ранее СМИ сообщали, что в услугах футболиста также заинтересован "Манчестер Юнайтед".



В минувшем сезоне Бензема провел за "Реал" 44 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 12 результативных передач.



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