Каборе может перейти в "Спартак", на игрока также претендует "Локомотив"

Вот что значит губернатор сменился. Ткачев спартаковцев гнобил, как мог, а новый, видимо, в душе болеет за Спартак, как и многие-многие на Кубани и в других регионах России.
Вот что значит губернатор сменился. Ткачев спартаковцев гнобил, как мог, а новый, видимо, в душе болеет за Спартак, как и многие-многие на Кубани и в других регионах России.
Дьяков,Дуглас...надо брать.
Насчет Дьякова полностью солидарен.
Пора Кубань переиминовать в Спартак2
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ну, посмотрим
Каборе не продаётся! Стальной Шарль Нам самим очень очень НУЖЕН!
Не плохой игрок.Пока такой сойдет,но лучше Денисова.
Каборе очень хорош, любит Наш Спартак покупать игроков у Кубани: Арас, Ивелин, Каборе купят наверно
Но и игроки Кубани любят переходить в Спартак.
Бред,ни фактов,ни аргументов
Однозначно стоящий игрок, пригодился бы нам в новом сезоне.
Глушаков нестабилен, Ромуло форму не может набрать, молодежь еще сыровата - а вот Каборе вполне себе игрок основы даже.
Но по всей видимости его у нас не будет(
Надо на Каборе у нас смотреть, как пойдет.
Но вначале купить бы.
Думаю, не меньше 6 млн заломят цену.
На Попова тоже ушло около 6-8 млн.