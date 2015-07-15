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    Каборе может перейти в "Спартак", на игрока также претендует "Локомотив"

    Полузащитник "Кубани" Шарль Каборе может продолжить карьеру в "Спартаке".
    По информации источника, на буркинийца также претендует "Локомотив", однако с большой вероятностью Каборе окажется в составе "красно-белых".
    Ранее сообщалось, что Каборе намерен покинуть краснодарский клуб этим летом.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2015 14:38
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 16 июля 2015, 09:36

      Вот что значит губернатор сменился. Ткачев спартаковцев гнобил, как мог, а новый, видимо, в душе болеет за Спартак, как и многие-многие на Кубани и в других регионах России.

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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 15 июля 2015, 20:19

      Дьяков,Дуглас...надо брать.

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      Рейтинг: +864

      diktor > Сергей Саныч 15 июля 2015, 21:53

      Насчет Дьякова полностью солидарен.

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      Рейтинг: +36

      Tocc 15 июля 2015, 18:51

      Пора Кубань переиминовать в Спартак2

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      Рейтинг: +19

      weunnu 15 июля 2015, 18:22

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      Рейтинг: +593

      112910415 15 июля 2015, 18:20

      ну, посмотрим

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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 15 июля 2015, 18:06

      Каборе не продаётся! Стальной Шарль Нам самим очень очень НУЖЕН!

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      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий 15 июля 2015, 18:05

      Не плохой игрок.Пока такой сойдет,но лучше Денисова.

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      Рейтинг: +319

      АнДрЮхА 21 15 июля 2015, 17:44

      Каборе очень хорош, любит Наш Спартак покупать игроков у Кубани: Арас, Ивелин, Каборе купят наверно

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      Рейтинг: +32

      Сп62 > АнДрЮхА 21 15 июля 2015, 23:12

      Но и игроки Кубани любят переходить в Спартак.

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      Рейтинг: +65

      komandos99 15 июля 2015, 16:52

      Бред,ни фактов,ни аргументов

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      Рейтинг: +1369

      makkie 15 июля 2015, 16:51

      Однозначно стоящий игрок, пригодился бы нам в новом сезоне.

      Глушаков нестабилен, Ромуло форму не может набрать, молодежь еще сыровата - а вот Каборе вполне себе игрок основы даже.

      Но по всей видимости его у нас не будет(

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      Рейтинг: +882

      spartach091 > makkie 15 июля 2015, 17:09

      по лучше глушакова будет

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      Рейтинг: +1369

      makkie > spartach091 15 июля 2015, 17:16

      Надо на Каборе у нас смотреть, как пойдет.
      Но вначале купить бы.
      Думаю, не меньше 6 млн заломят цену.

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      Рейтинг: +882

      spartach091 > makkie 15 июля 2015, 18:08

      6лямов за Каборе норм,вообще на трансферы вроде бы выделили 20лям,а потратили только на напа того

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      Рейтинг: +1369

      makkie > spartach091 15 июля 2015, 18:34

      На Попова тоже ушло около 6-8 млн.

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      Рейтинг: +882

      spartach091 > makkie 15 июля 2015, 19:52

      НИЧОСИ,про него совсем забыл)))

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      Рейтинг: +66

      Rad Meat > makkie 15 июля 2015, 21:39

      Попов - свободным трансфером перешёл...

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