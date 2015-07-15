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    Навас: "Над предложением Бердыева не думал"

    Новичок "Ростова" Сесар Навас прокомментировал свой переезд на берега Дона.

    "У меня была встреча с главным тренером команды Курбаном Бердыевым. Он сказал, что будет и дальше работать здесь и хотел бы видеть в команде меня. Этого было достаточно, чтоб я приехал сюда. К тому же, контракт с "Рубином" заканчивался. Думаю, в новом сезоне у нас хорошие шансы выступить достойно. Знаю, что в прошлом году у "Ростова" имели место финансовые трудности. Это сказывалось на игре. Приняв коллектив в трудной ситуации, Бердыев лишний раз доказал, что является классным специалистом. Он поставил южанам игру, что позволило заслуженно сохранить место в РФПЛ", - сказал испанец.

    В новой команде футболист может дебютировать в матче 1-го тура Чемпионата России против "Терека".

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    Источник: ФК «Ростов»

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    15.07.2015 07:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +74

      Jurij_Mar 15 июля 2015, 12:06

      Удачи!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      Sergei 063KC 15 июля 2015, 10:13

      Ростов усиливается.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 15 июля 2015, 10:09

      нечего тут думать, плохого не пожелает))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +653

      New_Look 15 июля 2015, 09:53

      Бердые не сманивает, Бердыев собирает своих...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Pirboy71 15 июля 2015, 09:44

      Ростову Сердара Азмуна, Виталия Дьякова, Янна М'Вила и конечно Саломона Рондона, команда будет воооооо!!!!!!!!!!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      mrk > Pirboy71 15 июля 2015, 19:30

      Рондон продажный-в бедный клуб не пойдёт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 15 июля 2015, 09:39

      Бердыев ещё наведёт шороху с Ростовом.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 15 июля 2015, 09:00

      После первых 5-6 туров Ростов будет в 6-ке!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      aMur 15 июля 2015, 08:57

      Старая рубиновская гвардия собирается в Ростове.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2015, 08:46

      Молодец!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 июля 2015, 08:37

      Удачи Цезарь в новом клубе!

      3
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