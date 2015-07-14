«Уфа» примет «Ростов» в Перми

Матч второго тура российской Премьер-лиги между «Уфой» и «Ростовом» состоится в Перми. Об этом сообщил исполнительный директор РПФЛ Сергей Чабан.
Реконструированный стадион «Нефтяник» пока не готов принимать домашние матчи уфимской команды.На арене завершены почти все отделочные работы, однако еще необходимо наладить все системы безопасности. Ранее сообщалось, что стадион будет готов к старту сезона премьер-лиги-2015/16.
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