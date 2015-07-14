«Уфа» примет «Ростов» в Перми

Матч второго тура российской Премьер-лиги между «Уфой» и «Ростовом» состоится в Перми. Об этом сообщил исполнительный директор РПФЛ Сергей Чабан.









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