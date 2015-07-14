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    «Уфа» примет «Ростов» в Перми

    Матч второго тура российской Премьер-лиги между «Уфой» и «Ростовом» состоится в Перми. Об этом сообщил исполнительный директор РПФЛ Сергей Чабан.

    Реконструированный стадион «Нефтяник» пока не готов принимать домашние матчи уфимской команды.На арене завершены почти все отделочные работы, однако еще необходимо наладить все системы безопасности. Ранее сообщалось, что стадион будет готов к старту сезона премьер-лиги-2015/16.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2015 21:12
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    Комментарии (34)
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    mat73
    1436902760
    Весь мир бардак! Все ....... Я спать...
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    drug01
    1436904233
    опять надо в Питер ехать!
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    Таганский
    1436904328
    Ну что тут поделать - в Пермь, значит в Пермь..
    Ответить
    DrAzraill
    1436904615
    rna
    Ответить
    форева
    1436906437
    А чё не в Ростове? У нас только питер гостевые матчи дома будет играть как обычно?)) В Ростове тоже бы болел полный стадион пришёл, или отмазка про \"для болельщиков\" распространяется только на птенцов Путина?))
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    DIDI 23
    1436909366
    У Ростова выросли шансы на победу. Удачи Ростову!
    Ответить
    juventus186
    1436920757
    Не успели - а как бы хорошо было
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    juventus186
    1436921183
    Хорошо , что не в Питере - а то опять пришлось бы выслушивать!!!! Сами давайте , решайте, играйте...!
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    alessios1990
    1436937053
    Уфимцам уже не привыкать, мда! А на стадионе Динамо в Уфе разве нельзя проводить матчи РПЛ? В прошлом же сезоне туда и Динамо приезжало, и Спартак)
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    ologreds
    1694997613
    numo435689
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