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    Безденежных: "Выйти из такой группы - это невероятно"

    Игрок сборной России - U19 Игорь Безденежных поделился своими комментариями после вчерашней ничьей со сборной Германии (2:2), которая позволила россиянам выйти в полуфинал Чемпионата Европы, проходящего в Греции.

    "Внутри меня только положительные эмоции. Поучаствовал в обоих голах. Полагаю, ожидания тренера оправдал. Выйти из такой сложной группы - это что-то невероятное. Нас все считали аутсайдерами, но мы доказали, что можем играть в футбол и делать это достойно. Сделаем все, чтобы в конечном счете выиграть турнир. Хочется верить, что у всех нас впереди яркое будущее. Соперник по полуфиналу - Греция - сильная команда, которой будут помогать трибуны. Будем настраиваться на победу. Ставим только максимальные цели", - сказал представитель "Уфы".

    1/2 финала соревнований состоится в четверг.

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    Источник: РФС

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    14.07.2015 10:50
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +76

      Шмавон 14 июля 2015, 22:05

      через 2-3 года забудут про вас ребята

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 21:49

      Расскажите об этом Капелло...

      0
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      Рейтинг: +34

      Российский болельщеК 14 июля 2015, 17:43

      Будущие чемпионы-2018. Ну или во всяком случае полуфиналисты.

      0
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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 14 июля 2015, 16:51

      Будущий президент РФС?

      0
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      Рейтинг: +65

      jurgen h 14 июля 2015, 15:17

      фамилия чем-то на отмазку смахивает

      1
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      Рейтинг: +14

      MDos > jurgen h 14 июля 2015, 15:41

      Хорошая фамилия, по-любому лучше чем Бессчастных

      0
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      Рейтинг: +34

      Российский болельщеК > MDos 14 июля 2015, 17:50

      Смертин тоже неплохо

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      Рейтинг: +223

      DXTK 14 июля 2015, 13:52

      Вот так смотрю в Молодежке все специалисты крутые ребята Голевухи раздают голы забивают стараются а как в Основную сборную попадают так сразу играть разучились видимо Деньги мешают им молодым сосредоточиться.
      А так пожелаем удачно на ЧЕ сыграть против Греции и выйти в финал задача вообщем решаемая главное верить в себя.

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      Рейтинг: +593

      112910415 14 июля 2015, 13:02

      счастливой карьеры ребятам!

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      Рейтинг: +631

      mat73 14 июля 2015, 12:51

      У Игоря этого за два матча (в первом он не играл, с голландцами 0:1) гол + пас, а еще автогол немцам забитый был после его удара! Молодец, парень! Молодцы, пацаны!

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      Рейтинг: +66

      кра-син 14 июля 2015, 12:36

      Песнь Билана)))

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      Рейтинг: +424

      Ololoev 14 июля 2015, 12:08

      Его фамилия олицетворяет перспективы российского футбола.

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