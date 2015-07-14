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    Марио Гомес переходит в "Бешикташ"?

    Нападающий итальянской "Фиорентины" Марио Гомес, по информации источника, дал согласие на переход в турецкий "Бешикташ". Зарабатывать в Стамбуле немец будет порядка 4-х миллионов евро в год (на миллион меньше, чем, например, Александр Кокорин). Представители двух клубов должны в ближайшее время провести переговоры, по итогам которых станет ясно, покинет ли Гомес "фиалок". "Фиорентина" намерена выручить за футболиста компенсацию в размере семи миллионов евро.

    В прошлом сезоне нападающий отличился десять раз.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    14.07.2015 09:19
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 21:39

      Турецкие клубы словно поток прибыли получают миллионами...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +85

      Он-моя жизнь 14 июля 2015, 16:30

      В Баварию, а Левандовски в МЮ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      Kostya_Kostya 14 июля 2015, 14:10

      Турки в последнее время всех футболистов подгребают....

      0
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      Рейтинг: +77

      Kostya_Kostya 14 июля 2015, 14:08

      Вроде бы Кокорин больше получает чем Гомес,зато разница в футболистах неимоверная.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      densmen 14 июля 2015, 13:42

      Кокорин давай до свидания)

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 14 июля 2015, 12:48

      эх гомес.возвращайся в бл.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 14 июля 2015, 12:35

      Карьера пошла по наклонной.

      1
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 12:10

      Ну и зачем это Марио? В принципе мог бы еще сезон поиграть в Фиорентине! К тому же в минувшем сезоне он был не так и плох) Хотя в Бешикташе играет его старый знакомый Андрес Бек, с которым Гомес в 2007 году стал чемпионом Германии в составе Штутгарта.

      2
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 14 июля 2015, 11:41

      Турки сильно активизировались.

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 14 июля 2015, 11:19

      Туда Гомесу и место, а вот зачем приплели Кокорина...дешёвый троллинг автора статьи не удался.

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