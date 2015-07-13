Источник: Капелло покидает сборную России

Уже подтвердили отставку...
Главный тренер сборной России Фабио Капелло и генеральный менеджер сборной Оресте Чинквини поставили подпись под соглашением о расторжении контракта с национальной командой, сообщает Sports.ru.
Главный тренер сборной России Фабио Капелло и генеральный менеджер сборной Оресте Чинквини поставили подпись под соглашением о расторжении контракта с национальной командой, сообщает Sports.ru.
Уже подтвердили отставку...
Странное решение!
Отличная новость! Та новость, от которой так радостно на душе) Спасибо дон Фабио и прощай!
Дедушке Симоняну не сочли нужным сообщить о принятом наверху решении,поэтому он так вчера возмущался и называл всё уткой.
КАПЕЛА ВО ВСЕМ ВИНАВАТ!!!
Пусть валит в сваю макаронию жадный жулик!
Пришол развалил всее! Весь футбол сламал в росии-матушке)))
Работало да этава же както? Играли побиждали причем нитак давно кстати... Так нет же!!! Обизательно надо жалы свои сунуть в нашу отлажиную систему развития футбола и все сламать к епеням! Занел значит нагла теплое тренировское кресло и давай деньгу требовать на сваю и сына пачку лица! И че? Где хваленый ризультат? Где игра? Где шава и керж вапще??? Вирните галандцев! Паставьте Валеру! А этат трениришка нафиг не нужОн! =)
опа, Джигурда!!!!
а завтра опровержение)))))
Подождите, это еще не конец, он еще всем расскажет, как ему тут зарплату платили раз в год и то выклянчивая, ни один нормальный иностранный тренер сюда не придет. И Слуцкий не дурак клуб бросать чтоб потом год без зарплаты сидеть. История только начинается, это все еще аукнется сборной
Зачем его вообще в сборную пригласили, после того что он сделал со сборной Англии?
Я так думаю, заработать денег. Они предложили баснословный контракт Капелло, не требуя определенных результатов. Часть денег, скорее больше половины идёт Мутко и Ко. Потом его через годик его увольняют, выплачивая огромную неустойку, которая делиться "по-братски". Кому нужно это Евро? Болелам только если...
походу он завяжет с карьерой.