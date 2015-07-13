Источник: Капелло покидает сборную России

Главный тренер сборной России Фабио Капелло и генеральный менеджер сборной Оресте Чинквини поставили подпись под соглашением о расторжении контракта с национальной командой, сообщает Sports.ru.

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Сегодня утром появилась информация о том, что Капелло в сборной России сменит Леонид Слуцкий. Однако исполняющий обязанности президента РФСсообщение об отставке Капелло опроверг. Министр спорта РФпозже сообщил, что официальное заявление о судьбе Капелло будет сделано сегодня или завтра.