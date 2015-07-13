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    Источник: Капелло покидает сборную России

    Главный тренер сборной России Фабио Капелло и генеральный менеджер сборной Оресте Чинквини поставили подпись под соглашением о расторжении контракта с национальной командой, сообщает Sports.ru.

    Сегодня утром появилась информация о том, что Капелло в сборной России сменит Леонид Слуцкий. Однако исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян сообщение об отставке Капелло опроверг. Министр спорта РФ Виталий Мутко позже сообщил, что официальное заявление о судьбе Капелло будет сделано сегодня или завтра.

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    Источник: Sports.ru

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    13.07.2015 18:30
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    Комментарии73
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:01

      Уже подтвердили отставку...

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 14 июля 2015, 14:05

      Странное решение!

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 04:58

      Отличная новость! Та новость, от которой так радостно на душе) Спасибо дон Фабио и прощай!

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      Рейтинг: +63

      Pleafant 14 июля 2015, 00:32

      Дедушке Симоняну не сочли нужным сообщить о принятом наверху решении,поэтому он так вчера возмущался и называл всё уткой.

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      Рейтинг: +19

      Neall 14 июля 2015, 00:07

      КАПЕЛА ВО ВСЕМ ВИНАВАТ!!!

      Пусть валит в сваю макаронию жадный жулик!

      Пришол развалил всее! Весь футбол сламал в росии-матушке)))
      Работало да этава же както? Играли побиждали причем нитак давно кстати... Так нет же!!! Обизательно надо жалы свои сунуть в нашу отлажиную систему развития футбола и все сламать к епеням! Занел значит нагла теплое тренировское кресло и давай деньгу требовать на сваю и сына пачку лица! И че? Где хваленый ризультат? Где игра? Где шава и керж вапще??? Вирните галандцев! Паставьте Валеру! А этат трениришка нафиг не нужОн! =)

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      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 13 июля 2015, 23:01

      опа, Джигурда!!!!


      а завтра опровержение)))))

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      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond 13 июля 2015, 22:28

      Подождите, это еще не конец, он еще всем расскажет, как ему тут зарплату платили раз в год и то выклянчивая, ни один нормальный иностранный тренер сюда не придет. И Слуцкий не дурак клуб бросать чтоб потом год без зарплаты сидеть. История только начинается, это все еще аукнется сборной

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      Рейтинг: +631

      mat73 13 июля 2015, 22:01

      По сравнению с ситуацией со сборной России "Дом-2" ваше просто отдыхает!

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      Рейтинг: +14

      Abu-Ali 13 июля 2015, 21:37

      Зачем его вообще в сборную пригласили, после того что он сделал со сборной Англии?

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      Рейтинг: +254

      Vector > Abu-Ali 13 июля 2015, 21:41

      Я так думаю, заработать денег. Они предложили баснословный контракт Капелло, не требуя определенных результатов. Часть денег, скорее больше половины идёт Мутко и Ко. Потом его через годик его увольняют, выплачивая огромную неустойку, которая делиться "по-братски". Кому нужно это Евро? Болелам только если...

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      Рейтинг: +14

      Abu-Ali > Vector 15 июля 2015, 10:37

      Но болелы же положат на футбол потом (статистика подтверждает), и больше неоткуда будет рубить бабло

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      Рейтинг: +256

      Arhive 13 июля 2015, 21:18

      походу он завяжет с карьерой.

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