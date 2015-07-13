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    Источник: Капелло покидает сборную России

    Главный тренер сборной России Фабио Капелло и генеральный менеджер сборной Оресте Чинквини поставили подпись под соглашением о расторжении контракта с национальной командой, сообщает Sports.ru.

    Сегодня утром появилась информация о том, что Капелло в сборной России сменит Леонид Слуцкий. Однако исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян сообщение об отставке Капелло опроверг. Министр спорта РФ Виталий Мутко позже сообщил, что официальное заявление о судьбе Капелло будет сделано сегодня или завтра.

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    Источник: Sports.ru

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    13.07.2015 18:30
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    Комментарии (74)
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    Abu-Ali
    1436812634
    Зачем его вообще в сборную пригласили, после того что он сделал со сборной Англии?
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    mat73
    1436814067
    По сравнению с ситуацией со сборной России \"Дом-2\" ваше просто отдыхает!
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    Serg_Diamond
    1436815735
    Подождите, это еще не конец, он еще всем расскажет, как ему тут зарплату платили раз в год и то выклянчивая, ни один нормальный иностранный тренер сюда не придет. И Слуцкий не дурак клуб бросать чтоб потом год без зарплаты сидеть. История только начинается, это все еще аукнется сборной
    Ответить
    фанат джигурды
    1436817671
    опа, Джигурда!!!! а завтра опровержение)))))
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    Neall
    1436821677
    КАПЕЛА ВО ВСЕМ ВИНАВАТ!!! Пусть валит в сваю макаронию жадный жулик! Пришол развалил всее! Весь футбол сламал в росии-матушке))) Работало да этава же както? Играли побиждали причем нитак давно кстати... Так нет же!!! Обизательно надо жалы свои сунуть в нашу отлажиную систему развития футбола и все сламать к епеням! Занел значит нагла теплое тренировское кресло и давай деньгу требовать на сваю и сына пачку лица! И че? Где хваленый ризультат? Где игра? Где шава и керж вапще??? Вирните галандцев! Паставьте Валеру! А этат трениришка нафиг не нужОн! =)
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    Pleafant
    1436823127
    Дедушке Симоняну не сочли нужным сообщить о принятом наверху решении,поэтому он так вчера возмущался и называл всё уткой.
    Ответить
    alessios1990
    1436839091
    Отличная новость! Та новость, от которой так радостно на душе) Спасибо дон Фабио и прощай!
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    Павлюченко 13
    1436871916
    Странное решение!
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    nahan
    1436889714
    Уже подтвердили отставку...
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    ologreds
    1694997619
    numo435584
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