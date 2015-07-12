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    Лодыгин: "Дзюба - шутник и приятный человек"

    Вратарь санкт-петербургского "Зенита" Юрий Лодыгин поделился мнением о новичке команды Артеме Дзюбе.

    Артур Юсупов, и Дзюба хорошо влились в наш коллектив. Они еще докажут, что не зря оказались в "Зените". Дзюба - шутник, он приятный человек, с ним здорово работать", - поведал голкипер.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2015 23:17
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 21:10

      Шутки у него безголевые...

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      Рейтинг: +4875

      алдан2014 13 июля 2015, 16:41

      Что бы всем было ясно.Работает под прикрытием.Легенда-футболист Зенита.Но в груди ромбик.

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      Рейтинг: +4875

      алдан2014 13 июля 2015, 16:37

      Вратарям можно курить,в центре поля.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 15:06

      Приятный во всех отношениях?

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      Рейтинг: +1369

      makkie 13 июля 2015, 13:24

      Ахах)
      Новый лимит явно для Артемки будет плюсом. Всегда будет в старте выходить.
      Хотя у Зенита уровню команды из паспортистов соответствуют лишь Шатов и Смольников.

      Ждем деревянной игры от Дзюбы и обрезов от Юсупова)

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      Рейтинг: +653

      New_Look 13 июля 2015, 13:20

      Лодыгин никогда ни про кого не говорил плохо, так что фиг знает, какой он, Дзюба. Вот Широков бы все рассказал, как есть!

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      Рейтинг: +151

      311 13 июля 2015, 12:18

      Видеонаблюдение в раздевалке уже установили?

      3
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 13 июля 2015, 11:32

      Шутники в команде тоже нужны.

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      Рейтинг: +316

      Fred Devil 13 июля 2015, 11:19

      Дзюба - шутник.
      - Ага, особенно когда ему в ноги мяч дают, он шутить начинает и моменты заseрает...))
      ---------------------------------------------------

      Он еще докажет, что не зря оказался в "Зените".
      - Ждём матчи с Уфой, Амкаром и Уралом! Это единственный шанс Дзюбы!))
      --------------------------------------------
      Дзюба хорошо влился в наш коллектив!
      - Так хорошо, что сливать его 3aeпётесь!))

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      Рейтинг: +134

      cergei1971 13 июля 2015, 10:58

      ну ходите с ним в бар или еще куда раз он тебе приятен!!!!!!!!!В своей работе он ноль как футболист!!!!!!Долго в зените с такой игрой не протянет........

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