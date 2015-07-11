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Ван Перси завтра пройдет медобследование в "Фенербахче"

11 июля 2015, 11:40
16

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси завтра прилетит в Стамбул для прохождения медобследования перед заключением контракта с "Фенербахче", информирует goal.com. Предполагается, что 31-летний голландец подпишет с клубом четырехлетний контракт, а сумма трансфера составит 6,5 млн евро.

В минувшем сезоне нападающий провел 27 матчей и забил 10 голов в чемпионате Англии, пропустив ряд встреч из-за травм.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Англия Фенербахче Манчестер Юнайтед ван Перси Робин
Комментарии (16)
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1337y
1436604611
Потрачено.
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Чакир - UTD
1436606319
Удачи
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n1ger0k
1436606636
Удачи Робину! Новый вызов,желаю меньше травм! Он пришёл в МЮ за медалью АПЛ и он это сделал,будет скучно без её шальных голов...
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4 walls
1436613149
.
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Петр 1
1436613201
не надо ему бухать сегодня
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inz87
1436613346
загубили талант в мю, а мог бы выигрывать трофеи с Арсеналом
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dante_voorhees
1436613850
С ним давно было уже ясно что перейдет, надо других игроков подписать
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roman230582
1436618398
Что он там забыл
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Islam0500
1436619489
Погасла значит звезда Ван Перси
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112910415
1436721215
довольно грустно
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