Ван Перси завтра пройдет медобследование в "Фенербахче"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси завтра прилетит в Стамбул для прохождения медобследования перед заключением контракта с "Фенербахче", информирует goal.com. Предполагается, что 31-летний голландец подпишет с клубом четырехлетний контракт, а сумма трансфера составит 6,5 млн евро.
В минувшем сезоне нападающий провел 27 матчей и забил 10 голов в чемпионате Англии, пропустив ряд встреч из-за травм.
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Источник: «Спорт-Экспресс»