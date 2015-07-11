Ван Перси завтра пройдет медобследование в "Фенербахче"

Робин Ван Перси завтра прилетит в Стамбул для прохождения медобследования перед Нападающий "Манчестер Юнайтед"завтра прилетит в Стамбул для прохождения медобследования перед заключением контракта с "Фенербахче" , информирует goal.com. Предполагается, что 31-летний голландец подпишет с клубом четырехлетний контракт, а сумма трансфера составит 6,5 млн евро.





В минувшем сезоне нападающий провел 27 матчей и забил 10 голов в чемпионате Англии, пропустив ряд встреч из-за травм.



