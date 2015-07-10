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    "Рубин" расторг контракт с Навасом

    Сезар Навас и казанский "Рубин" достигли соглашения о расторжении контракта по обоюдному согласию. Договор испанца с клубом действовал до 30 июля 2015-го года. Решение расторгнуть контракт раньше срока было принято, чтобы испанец мог вести переговоры с другими командами о переходе в качестве свободного агента.

    Ранее Навас не принял предложение клуба о новом контракт с пониженной зарплатой, т.к. хотел получать в «Рубине» не меньше 1,5 млн евро, на что казанцы ответили отказом.Скорее всего Навас продолжит карьеру в одном из клубов американской лиги МLS.
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    Источник: БИЗНЕС Online

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    10.07.2015 20:36
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +168

      andrefino13 11 июля 2015, 20:44

      В Ростове его ждет Бекиич.Давно известно.

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      Рейтинг: +11

      faridzag 11 июля 2015, 16:55

      Нам, с одной стороны говорят, что Навас не согласился на зарплату ниже 1,5 ляма. Хотелось бы, другую сторону услышать. Мне кажется, Наваса специально убрали, потой же причине, что и Маминова. Физрук гнал команду вперед без оглядки, а Навас придерживал игроков. Настораживает, что в предыдущей подготовке к возобновлению чемпионата, Рубин мало пропускал, а теперь .... . И про менеджмент в Рубине. Сравните, если купить приемлемого защитника, то придется выложить от 1 до 2 миллионов и плюс зарплата игрока(минимум 500 тысяч)и зарплата Навасу в 1,5 ляма. Последние игры показывают, что Квирквелия, Набиуллин деградируют (Квирквелия потерял в стартовой скорости, Набиуллин чаще стал ошибаться в передачах, и его подключения к атаке стали бессмысленными).

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      Рейтинг: +91

      mihon_87 11 июля 2015, 13:07

      ок

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      Рейтинг: +392

      juventus186 11 июля 2015, 08:26

      Все уходят- переходят - как дом свиданий какой-то!!!

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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 11 июля 2015, 03:44

      1.5 млн евро в 35 с лишним лет? давно надо было его гнать, за такую зарплату в условной Португалии он должен землю грызть

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      Рейтинг: +152

      ren888888 11 июля 2015, 01:20

      Синит подберет как всегда)

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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 11 июля 2015, 00:16

      А самое интересное,что в последнем/предпоследнем матче Беляш давал вью,где сказал,что никого звездного/дорого покупать не будут.

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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 11 июля 2015, 00:13

      Пусть к Ансальди-кенту своему, едет на болото.

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 11 июля 2015, 00:08

      не меньше полтора ляма? вот это прикол)))

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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 10 июля 2015, 23:25

      В России кризис , в Зените лафа , пусть едет к нам !)

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