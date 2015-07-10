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    Кабай пополнил "Кристал Пэлас"

    Английский "Кристал Пэлас" подписал контракт с уже бывшим полузащитником ПСЖ Йоаном Кабаем. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано на три года. Ранее сообщалось, что лондонцы заплатят за хавбека порядка 10-и миллионов фунтов, что станет рекордной трансферной суммой для "Кристал Пэлас".

    На днях сам Кабай заявил, что переезжает в Англию во многом из-за тренера Алана Пардью, с которым он некоторое время назад работал в "Ньюкасле".

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    Источник: Twitter

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    10.07.2015 11:48
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +283

      nahan 10 июля 2015, 19:36

      Сороки прокаркали...

      1
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      Рейтинг: +122

      serginho8 10 июля 2015, 16:55

      вот так поворот... год назад за него боролись муму, арс и рома, теперь в пэлас

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 10 июля 2015, 14:34

      помню пару лет назад когда он был в Ньюкасле: " я хочу играть только в топ-клубе, небуду продлевать контракт с ньюкаслом"

      1
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 10 июля 2015, 11:56

      из кваква лиги в апл!! не заиграет

      1
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      Рейтинг: +86

      урфинДжо > Leicester City 10 июля 2015, 12:01

      в НКЮ он же норм. играл, из-за этого его писижо и купил

      2
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      Рейтинг: +1197

      George-CFC > Leicester City 10 июля 2015, 12:22

      вообще-то в ПСЖ он попал из-за своей игры в Нькасле. Он был лидером там у Пардью. Лоханулся котик

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      Рейтинг: +397

      Твой Босс и Отец > George-CFC 10 июля 2015, 12:26

      Да он по жизни лoх. Опущенный всеми кот

      1
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      ...
      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Твой Босс и Отец 10 июля 2015, 12:36

      ты провокатор и националист!! изза вас все не беды происходят!!! и еще сам себе вопрос задают почему это происходит!! тьфу на тебя!! фашист

      2
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > George-CFC 10 июля 2015, 12:38

      иди в очко петух!! а он че ньюкасл снова переходить!! или ты заранее знаешь что он заиграть!! псевдонострадвмус хренов

      1
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      Рейтинг: +78

      fantazior > Leicester City 10 июля 2015, 12:57

      Кот закрой рот, на всю ветку немытым х..ем из него несет

      2
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > fantazior 10 июля 2015, 13:11

      не проврцируй меня!! и е.аш отсюда как человека прошу

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      Рейтинг: +78

      fantazior > Leicester City 10 июля 2015, 22:22

      мамке привет передай.

      А еще передай ей что завтра заеду за ней, пусть зубы чистит и в душ сходит

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