Кабай пополнил "Кристал Пэлас"

Английский "Кристал Пэлас" подписал контракт с уже бывшим полузащитником ПСЖ Йоаном Кабаем. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано на три года. Ранее сообщалось, что лондонцы заплатят за хавбека порядка 10-и миллионов фунтов, что станет рекордной трансферной суммой для "Кристал Пэлас".



На днях сам Кабай заявил, что переезжает в Англию во многом из-за тренера Алана Пардью, с которым он некоторое время назад работал в "Ньюкасле".



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