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    Ндинга перешел в "Локомотив" на правах аренды

    Полузащитник сборной Конго Дельвин Ндинга, принадлежащий "Монако", проведет следующий сезон в "Локомотиве" на правах аренды с правом выкупа.

    В составе "железнодорожников" Ндинга будет выступать под 88 номером. Новый игрок уже находится в расположении команды на сборе в Австрии и участвует в тренировках.
    В "Монако" футболист, на счету которого 36 матчей за сборную Конго, перешел из "Осера" в 2012 году. Последние два сезона Ндинга провёл на правах аренды в греческом "Олимпиакосе".
    В прошлом сезоне Ндинга провел 17 матчей в греческом чемпионате и забил 1 гол.



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    Источник: ФК «Локомотив»

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    09.07.2015 20:30
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    Комментарии79
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      Рейтинг: +51

      амурец 11 июля 2015, 05:27

      ладно будем поглядеть

      0
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      Рейтинг: +168

      andrefino13 10 июля 2015, 17:32

      Оля ищет свой идеал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +653

      New_Look 10 июля 2015, 13:17

      виден вкус тети Оли))

      0
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      Рейтинг: +28

      trouble 10 июля 2015, 12:16

      Монако мариновал его в Греции и не знал куда уже сбагрить, а сморода тут как тут-очередной полузащитник "топ уровня" в разваливающейся команде. Нынешний Локо это зеркало нашего футбола.

      0
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      Рейтинг: +268

      Evgeny88 10 июля 2015, 11:03

      одемвинге, ндое,ниассе теперь это. где локо их находит и зачем.

      0
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      Рейтинг: +29

      Misha1978888 10 июля 2015, 09:15

      17 матчей - 1 гол это достижение.

      0
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath > Misha1978888 10 июля 2015, 09:16

      Ну он опорник, так что тут главное не голы

      0
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 10 июля 2015, 08:18

      ну как же Локо и без нигера)

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      Рейтинг: +607

      Bearded man 10 июля 2015, 08:11

      В матче за Осер был просто лучшим в центре поля, если и сейчас так же играет, то безусловно усиление. Это не Тарасов и Тигорев.

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 07:56

      хорошо

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      Рейтинг: +108

      Kumertau 10 июля 2015, 07:25

      они каждый год берут одного и того же игрока, по крайней мере похожи они феноменально. походу у них пунктик на этот счет

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      Рейтинг: +138

      Fester_Addams > Kumertau 10 июля 2015, 07:44


      ежегодно снимают урожай с одной пальмы...

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