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    Селюк: "Мкртчан мешает переходу Каборе"

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника "Кубани" Шарля Каборе рассказал, что мешает его подопечному сменить клуб. Напомним, ранее появилась информация, что футболист не желает оставаться в Краснодаре и имеет предложение от "Анжи".

    "Человек, который помешал переходу Каборе -Олег Мкртчан. Он стоит за людьми, которые пытались за счёт продажи Каборе получить наличные средства в обход государства и ФК "Кубань". Именно Мкртчан хотел сделать ситуацию с Каборе идентичной ситуации с переходом Араса Озбилиза в "Спартак", когда продали за 2 млн, на самом деле сумма трансфера была 8 млн плюс 1 млн комиссионных.

    Сделка с Каборе может принести "Кубани" огромные деньги учитывая долго клуба, но при этом в клубе отказываются от денег. Теперь я представляю интересы Каборе, и его не обманут. Когда Мкртчан просил, чтобы он пришёл в «Кубань» через Доронченко, его изначальная цена была 500 тыс, а пришёл он за полтора миллиона. Где этот миллион? Это уже вопрос к бывшему руководству клуба. И сейчас всё равно почему-то прислушиваются к мнению Мкртчана.

    Каборе разочарован, что клуб не даёт ему уйти. Мотивации у него никакой, и теперь он вряд ли принесёт какие-либо дивиденды клубу. Думаю, что теперь на Каборе они только потеряют", - рассказал Селюк в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 15:08
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 08:19

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +33

      leon862 10 июля 2015, 00:49

      Чумаход су ка люк опять бобло не смог отмыть!!! Вот и брызжет ядом на лево и на право!!! Мкртачан главный инвестор клуба! Как он может у себя же украсть бабло?! Это уже клиника сук лю как!!!"

      0
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      Рейтинг: +58

      o fortuna 9 июля 2015, 22:08

      ЧуМа на оба ваших дома!

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      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 9 июля 2015, 20:21

      Опять...

      0
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      Рейтинг: +111

      orbit22rus 9 июля 2015, 19:36

      Обучу редакторов синтаксису за умеренную плату.

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      Рейтинг: +18

      uwasee 9 июля 2015, 19:05


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      Рейтинг: +882

      spartach091 9 июля 2015, 17:44

      этот Ковалев вечно все с ошибками делает!!!!

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      Рейтинг: +593

      112910415 9 июля 2015, 17:43

      похоже, Селюк в этот раз прикоснулся к некрасивой правде

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      Рейтинг: +87

      iron_69 9 июля 2015, 17:41

      Эти Армяне всем мешают,ходят тут туда сюда))))

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      Рейтинг: +2300

      моэм 9 июля 2015, 17:37

      Такие обвинения тянут на хороший срок для всех участников...а что СКР?.. опять прикинется шлангом и ничего делать не будет?..или прокуратура из родины мафии работает лучше нашей прокуратуры?

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