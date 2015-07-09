Селюк: "Мкртчан мешает переходу Каборе"

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника "Кубани" Шарля Каборе рассказал, что мешает его подопечному сменить клуб. Напомним, ранее появилась информация, что футболист не желает оставаться в Краснодаре и имеет предложение от "Анжи".

"Человек, который помешал переходу Каборе -Олег Мкртчан. Он стоит за людьми, которые пытались за счёт продажи Каборе получить наличные средства в обход государства и ФК "Кубань". Именно Мкртчан хотел сделать ситуацию с Каборе идентичной ситуации с переходом Араса Озбилиза в "Спартак", когда продали за 2 млн, на самом деле сумма трансфера была 8 млн плюс 1 млн комиссионных.

Сделка с Каборе может принести "Кубани" огромные деньги учитывая долго клуба, но при этом в клубе отказываются от денег. Теперь я представляю интересы Каборе, и его не обманут. Когда Мкртчан просил, чтобы он пришёл в «Кубань» через Доронченко, его изначальная цена была 500 тыс, а пришёл он за полтора миллиона. Где этот миллион? Это уже вопрос к бывшему руководству клуба. И сейчас всё равно почему-то прислушиваются к мнению Мкртчана.

Каборе разочарован, что клуб не даёт ему уйти. Мотивации у него никакой, и теперь он вряд ли принесёт какие-либо дивиденды клубу. Думаю, что теперь на Каборе они только потеряют", - рассказал Селюк в беседе с корреспондентом "Чемпионата".



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.