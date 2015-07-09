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    Селюк: «Мкртчан мешает переходу Каборе»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Кубани» Шарля Каборе рассказал, что мешает его подопечному сменить клуб. Напомним, ранее появилась информация, что футболист не желает оставаться в Краснодаре и имеет предложение от «Анжи».

    «Человек, который помешал переходу Каборе -Олег Мкртчан. Он стоит за людьми, которые пытались за счeт продажи Каборе получить наличные средства в обход государства и ФК «Кубань». Именно Мкртчан хотел сделать ситуацию с Каборе идентичной ситуации с переходом Араса Озбилиза в «Спартак», когда продали за 2 млн, на самом деле сумма трансфера была 8 млн плюс 1 млн комиссионных.

    Сделка с Каборе может принести «Кубани» огромные деньги учитывая долго клуба, но при этом в клубе отказываются от денег. Теперь я представляю интересы Каборе, и его не обманут. Когда Мкртчан просил, чтобы он пришeл в «Кубань» через Доронченко, его изначальная цена была 500 тыс, а пришeл он за полтора миллиона. Где этот миллион? Это уже вопрос к бывшему руководству клуба. И сейчас всe равно почему-то прислушиваются к мнению Мкртчана.

    Каборе разочарован, что клуб не даeт ему уйти. Мотивации у него никакой, и теперь он вряд ли принесeт какие-либо дивиденды клубу. Думаю, что теперь на Каборе они только потеряют», – рассказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 15:08
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    Комментарии (25)
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    iron_69
    1436452898
    Эти Армяне всем мешают,ходят тут туда сюда))))
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    112910415
    1436453032
    похоже, Селюк в этот раз прикоснулся к некрасивой правде
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    spartach091
    1436453075
    этот Ковалев вечно все с ошибками делает!!!!
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    uwasee
    1436457929
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    orbit22rus
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    Обучу редакторов синтаксису за умеренную плату.
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    alboro
    1436462483
    Опять...
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    o fortuna
    1436468910
    ЧуМа на оба ваших дома!
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    leon862
    1436478552
    Чумаход су ка люк опять бобло не смог отмыть!!! Вот и брызжет ядом на лево и на право!!! Мкртачан главный инвестор клуба! Как он может у себя же украсть бабло?! Это уже клиника сук лю как!!!\"
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    Z v e r o b o y
    1436505590
    хорошо
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    ologreds
    1694997642
    numo435211
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