Селюк: «Мкртчан мешает переходу Каборе»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Кубани» Шарля Каборе рассказал, что мешает его подопечному сменить клуб. Напомним, ранее появилась информация, что футболист не желает оставаться в Краснодаре и имеет предложение от «Анжи».

«Человек, который помешал переходу Каборе -Олег Мкртчан. Он стоит за людьми, которые пытались за счeт продажи Каборе получить наличные средства в обход государства и ФК «Кубань». Именно Мкртчан хотел сделать ситуацию с Каборе идентичной ситуации с переходом Араса Озбилиза в «Спартак», когда продали за 2 млн, на самом деле сумма трансфера была 8 млн плюс 1 млн комиссионных.

Сделка с Каборе может принести «Кубани» огромные деньги учитывая долго клуба, но при этом в клубе отказываются от денег. Теперь я представляю интересы Каборе, и его не обманут. Когда Мкртчан просил, чтобы он пришeл в «Кубань» через Доронченко, его изначальная цена была 500 тыс, а пришeл он за полтора миллиона. Где этот миллион? Это уже вопрос к бывшему руководству клуба. И сейчас всe равно почему-то прислушиваются к мнению Мкртчана.

Каборе разочарован, что клуб не даeт ему уйти. Мотивации у него никакой, и теперь он вряд ли принесeт какие-либо дивиденды клубу. Думаю, что теперь на Каборе они только потеряют», – рассказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата».



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