Воронин: "Тимощук не закончит играть никогда"

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин поделился своими мыслями о некогда партнере по жовто-блакитной команде Анатолие Тимощуке, который на днях перешел в казахстанский "Кайрат".



"Тимоха, мне кажется, никогда не завершит карьеру. Еще с моим сыном поиграет. И слава Богу, он молодец. Коли здоровье есть, пусть бегает. Толик может приспособиться к любому чемпионату. Он любит новые вызовы. Главное, чтобы не было травм", - сказал Воронин.



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