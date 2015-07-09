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Воронин: "Тимощук не закончит играть никогда"

9 июля 2015, 11:35
27

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин поделился своими мыслями о некогда партнере по жовто-блакитной команде Анатолие Тимощуке, который на днях перешел в казахстанский "Кайрат".

"Тимоха, мне кажется, никогда не завершит карьеру. Еще с моим сыном поиграет. И слава Богу, он молодец. Коли здоровье есть, пусть бегает. Толик может приспособиться к любому чемпионату. Он любит новые вызовы. Главное, чтобы не было травм", - сказал Воронин.

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Источник: ua.tribuna
Казахстан. Премьер-Лига Украина Кайрат Тимощук Анатолий
Комментарии (27)
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Leicester City
1436431284
воронину видимо ничем заняться после завершение карьеры !!! и стал экстрасенсом
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dj45
1436431769
по жовто-блакитной команде Источник: http://soccer.ru/news/435199.shtml Коли здоровье есть Источник: http://soccer.ru/news/435199.shtml что за школопес новость составлял?!
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Баба Яга против
1436440544
Два бандерлога укрофильных
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bestolochch
1436448099
Не очень хорошие перспективы в Кайрате
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karnager
1436449637
Тимощук вечен, как Тор. Сидеть на лавке до пенсии не очень сложно, поэтому сил у него еще вагон, травмы в лучшие годы миновали, мышцы не порваны, не перенапряжены. Короче, все пучком - я качком
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enot7000
1436453693
вечный
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старина
1436459282
Воронин сам играет еще?
Ответить
ФорвардЪ
1436460701
все заканчивают и он закончит!!!
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kkomov
1436470525
пока укры сами себя уничтожают, тот кто с головой, не сунется в самоуничтожающуюся.
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КПР
1436494178
До КОСТИ ЗЫРЯНОВА ему далеко!
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