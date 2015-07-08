Владивосток, Хабаровск, Кемерово и Красноярск будут причастны к ЧМ-2018 за счет фан-зон

А собственно где Иркутск, Краснодар, Уфа? По-моему не все города назвал Леонтьевич или что то оставил в секрете)
Российские города Владивосток, Хабаровск, Кемерово и Красноярск будут привлечены к проведению Чемпионата мира 2018 года за счет создания фан-зон.
Напомним, что Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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