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    Владивосток, Хабаровск, Кемерово и Красноярск будут причастны к ЧМ-2018 за счет фан-зон

    Российские города Владивосток, Хабаровск, Кемерово и Красноярск будут привлечены к проведению Чемпионата мира 2018 года за счет создания фан-зон.

    "Владивосток, Хабаровск, Кемерово, Красноярск будут вовлечены в проведение ЧМ-2018 путем создания фан-зон. Таким образом, мы даем возможность быть причастными к празднику тем, кто не имеет возможности прилететь на матчи", - сказал министр спорта РФ Виталий Мутко на встрече с журналистами в Москве.

    Напомним, что Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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    Источник: Р-Спорт

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    08.07.2015 20:34
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 9 июля 2015, 08:37

      А собственно где Иркутск, Краснодар, Уфа? По-моему не все города назвал Леонтьевич или что то оставил в секрете)

      0
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 9 июля 2015, 06:53

      могли бы игры пар групп провести во владивостоке новосибирске и хабаровске

      1
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      Рейтинг: +22

      ван дер сар навсегда 9 июля 2015, 06:39

      Это на улицах будут матчи показывать на больших экранах и атрибутику продавать

      1
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      Рейтинг: +13

      udunas 9 июля 2015, 01:56

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      Рейтинг: +161

      ivan-serd 9 июля 2015, 01:18

      и чем они будут особенны?

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 9 июля 2015, 00:40

      да собственно во всей стране будут такие фан-зоны.
      все пабы будут забиты.
      думаю, и стадионы к этому подключатся, если захотят заработать.

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      Рейтинг: +392

      juventus186 9 июля 2015, 00:08

      Рад за хабаровчан и владивостокцев!!
      Дальневосточники, так держать!!!:-)

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      Рейтинг: +260

      Воин трои 8 июля 2015, 23:58

      Можно и побольше городов к этому подключить

      1
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      Рейтинг: +80

      ФК Терек_Ман Сити 8 июля 2015, 23:51

      Почему в список городов проведения ЧМ попал и Сочи!!!!Это даже не футбольный город,там даже нет команды уровня Премьер-Лиги а Краснодар,Махачкала и Грозный остались без ЧМ!!!!

      2
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 8 июля 2015, 23:28

      лучше на оборот

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